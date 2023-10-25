Задвигали голову в туалет: служебную проверку через буллинг в школе на Одесщине завершили
В Одесской ОГА сообщили, что служебная проверка по буллингу в одной из школ области завершена. Напомним, тогда ребята поиздевались над сверстником - засовывали его голову в туалет и заставили обнажить половые органы.
Огласки делу помогла набрать волонтерку – семья мальчика не верила в справедливое наказание. Теперь же каждое дело доведут до конца.
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Виновные будут наказаны
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о завершении служебного расследования по буллингу в школе. В частности, комиссия определила, что этот случай стал единичным и не имеет признаков системности.
Однако установлено, что администрация школы не выполняла достаточной воспитательной работы для предотвращения и противодействия проявлениям буллинга. К ответственности привлечены директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Руководитель должен усилить мероприятия по воспитательной работе и создать безопасную образовательную среду.
Олег Кипер добавил, что со всеми участниками инцидента продолжает работать практический психолог. Учащиеся поставлены на внутришкольный учет и Службы по делам детей. Обидчики сожалеют о своем поступке – так же как и их родители.
Мать одного из обидчиков, работающая в этой школе учительницей, получила в результате стресса значительное расстройство здоровья, поэтому сейчас находится на больничном. Однако, как мать она понесет наказание в рамках уголовного производства – решение вынесет суд.
Известно, что мать мальчиков, пострадавших от травли, самостоятельно воспитывает шестерых сыновей. Сейчас дети продолжают обучение, но о событии вспоминать не хотят. Перед ними извинились.
Что известно об инциденте
- В начале октября в сети опубликовали видео, на котором учащиеся 7 – 8 классов засовывали голову школьника в туалет, а также раздели того и заставили бегать по школьным дворам без нижнего белья.
- Одним из обидчиков оказался сын учительницы этой школы – он снимал все по телефону. После огласки видео сразу удалили, опасаясь последствий.
- На ситуацию отреагировал начальник управления образования Одесской области Александр Лончак и назвал ее позорным безобразием. После сообщений о буллинге все службы выехали в учебное заведение. Школа получила соответствующие приказы, отдел образования проверил это заведение. Стоит отметить, что учительница, которая была матерью одного из обидчиков, не сопротивлялась расследованию.