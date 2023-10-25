Задвигали голову в туалет: служебную проверку через буллинг в школе на Одесщине завершили

В Одесской ОГА сообщили, что служебная проверка по буллингу в одной из школ области завершена. Напомним, тогда ребята поиздевались над сверстником - засовывали его голову в туалет и заставили обнажить половые органы.

Огласки делу помогла набрать волонтерку – семья мальчика не верила в справедливое наказание. Теперь же каждое дело доведут до конца.

Смотрите также Украинец Артур Пройдаков попал в 10 лучших учителей планеты

Виновные будут наказаны

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о завершении служебного расследования по буллингу в школе. В частности, комиссия определила, что этот случай стал единичным и не имеет признаков системности.

Однако установлено, что администрация школы не выполняла достаточной воспитательной работы для предотвращения и противодействия проявлениям буллинга. К ответственности привлечены директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Руководитель должен усилить мероприятия по воспитательной работе и создать безопасную образовательную среду.

Олег Кипер добавил, что со всеми участниками инцидента продолжает работать практический психолог. Учащиеся поставлены на внутришкольный учет и Службы по делам детей. Обидчики сожалеют о своем поступке – так же как и их родители.

Мать одного из обидчиков, работающая в этой школе учительницей, получила в результате стресса значительное расстройство здоровья, поэтому сейчас находится на больничном. Однако, как мать она понесет наказание в рамках уголовного производства – решение вынесет суд.

Известно, что мать мальчиков, пострадавших от травли, самостоятельно воспитывает шестерых сыновей. Сейчас дети продолжают обучение, но о событии вспоминать не хотят. Перед ними извинились.

Что известно об инциденте