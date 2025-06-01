Трое детей пропали во время игры в прятки в Лозовском районе Харьковщины

На Харьковщине 1 июня исчезли трое детей. Они находились в доме семейного типа и в тот день пошли с другими вихоанцами играть в прятки. Однако после игры дети не вернулись домой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. Детей в последний раз видели в селе Бунаково Лозовского района.

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Трое детей исчезли после игры

Дети, которые воспитывались в доме семейного типа в Бунаково около 17:00 пошли играть во двор. Большинство из них вернулись домой, но трое воспитанников исчезли. Пока неизвестно местонахождение Алины Тереховой 2013 года рождения, Дениса Украинцева 2012 года рождения и Натальи Украинцевой 2011 года рождения.

Воспитатели предоставили полиции приметы детей, по которым их можно найти.

Алина Терехова – рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в шорты и футболку черного цвета.

Денис Украинцев – рост 150 сантиметров, короткие темные волосы, среднего телосложения. Был одет в голубые шорты, серую футболку, серые кроссовки.

Наталья Украинцева – рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в желтые шорты, желтую футболку и тапочки синего цвета.

В Харьковской области ищут трех детей / Фото полиции

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении малолетних детей просим обращаться по телефонам: 102, 0574522959, 0667084960,

– сообщили полицейские.

Напомним, в Винницкой области жители и правоохранители несколько дней искали трехлетнего мальчика, который пошел гулять с собакой. Его обнаружил невредимым местный житель и передал его искателям.