Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. Дітей востаннє бачили в селі Бунакове Лозівського району.

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Троє дітей зникли після гри

Діти, які виховувалися в будинку сімейного типу в Бунаковому близько 17:00 пішли гратися на подвір'ї. Більшість з них повернулися додому, але троє вихованців зникли. Наразі невідоме місце перебування Аліни Терехової 2013 року народження, Дениса Українцева 2012 року народження та Наталії Українцевої 2011 року народження.

Вихователі надали поліції прикмети дітей, за якими їх можна знайти.

Аліна Терехова – зріст 160 сантиметрів, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в шорти та футболку чорного кольору.

Денис Українцев – зріст 150 сантиметрів, коротке темне волосся, середньої статури. Був одягнений в блакитні шорти, сіру футболку, сірі кросівки.

Наталія Українцева – зріст 160 сантиметрів, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в жовті шорти, жовту футболку та капці синього кольору.

У Харківській області шукають трьох дітей / Фото поліції

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження малолітніх дітей просимо звертатись за телефонами: 102, 0574522959, 0667084960,

– повідомили поліцейські.

Нагадаємо, у Вінницькій області жителі та правоохоронці кілька днів шукали трирічного хлопчика, який пішов гуляти з собакою. Його виявив неушкодженим місцевий чоловік та передав його шукачам.