Бундестаг экстренно обсудит позицию Германии относительно войск России возле Украины

Депутаты немецкого Бундестага обсудят ситуацию у границ Украины. Для этого проведут экстренные парламентские слушания.

Они состоятся уже в четверг, 9 декабря, в рамках пленарного заседания Бундестага. Такую информацию в своем твиттере сообщил Андрей Мельник, посол Украины в Германии.

Обратите внимание Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат

Подробности от украинского дипломата

По словам Мельника, депутаты планируют обсудить позицию нового федерального правительства относительно наращивания российских сил вдоль государственных границ Украины. В комментарии изданию "Зеркало недели" дипломат объяснил, что благодаря этим слушаниям правительство сможет четко высказаться по поводу сдерживания агрессии Кремля, причем – сразу же в один из первых дней своей работы.

Ожидаем мощного предупреждения путинского режима из Берлина,

– подчеркнул украинский посол.

Кадровые перемены в правительстве Германии

Немецкое правительство официально возглавил 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Политик заменил в должности канцлера Ангелу Меркель: она ушла в отставку после 16 лет у власти. Вицеканцлером Бундестага стал Роберт Хабэк из Партии зеленых. Министерство иностранных дел страны возглавила также представительница "зеленых" – Анналена Бербок. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поддерживал контакт с политиком, когда та еще была кандидатом на должность канцлера.

Какие приоритеты Шольца: смотрите в видео 24 канала