Бундестаг овациями провел Меркель с поста канцлера Германии: впечатляющее видео
Источник:The Telegraph
После 16 лет правления Ангела Меркель официально покинула пост канцлера Германии. В Бундестаге политика почтили продолжительными аплодисментами.
Ей на смену пришел лидер социал-демократов Олаф Шольц. Его кандидатуру поддержали 8 декабря.
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Впрочем, прежде чем перейти к голосованию, глава немецкого парламента сообщила депутатам, что на почетной трибуне присутствует Ангела Меркель, которая была канцлером на протяжении 16 лет.
Политик поднялась с кресла, в ответ Бундестаг разразился аплодисментами – овации длились минуту.
Впоследствии Ангела Меркель официально передала полномочия Олафу Шольцу в помещении канцелярии.
Меркель овациями провели с поста канцлера в Бундестаге: смотрите видео
Новое правительство Германии: что известно
- В Германии 8 декабря сформировали новое правительство страны. Его возглавил 63-летний Олаф Шольц из Социал-демократической партии. Именно он заменил на посту Ангелу Меркель.
- В то же время вице-канцлером Бундестага стал представитель немецкой партии "зеленых" Роберт Хабек.
- Победители выборов – социал-демократы – сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Блок ХДС/ХСС оставили за бортом.