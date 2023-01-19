Бундестаг провалил голосование о предоставлении Украине боевых танков Leopard

В четверг, 19 января, во время голосования немецкий Бундестаг не поддержал предложение о предоставлении боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 Украине. Инициатором голосования стала оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

Как отмечают, вопрос передали Комитету иностранных дел для дальнейшего обсуждения. Против предоставления Украине вооружения выступили партии "Альтернатива для Германии" и Левые.

Читайте также Дания передаст Украине 19 артиллерийских установок Caesar

Германия – "тормозная колодка"

Заместитель председателя депутатской группы ХДС/ХСС Давид Вадефуль призвал канцлера Олафа Шольца "в конце концов предоставить зеленый свет для снабжения основных боевых танков Leopard Украине".

Кроме того, политик отметил, что на складах немецкой оборонной промышленности есть около 200 более старых, но хороших боевых танков Leopard 1, которые могут быть поставлены в Украину немедленно.

Вадефуль назвал Германию "тормозной колодкой" среди союзников по НАТО. Польша, Испания и Финляндия уже готовы поставить танки Leopard 2.

Оппозиционная фракция 6 раз выносила вопрос голосования

Депутатская группа ХДС/ХСС настаивала на том, что основные боевые танки Leopard немедленно должны быть поставлены Украине. Консерваторы призвали федеральное правительство предоставить промышленности и разрешение третьим странам на экспорт Leopard 1 и Leopard 2 и подготовить поставки танков Leopard 2 из составов Бундесвера.

Группа ХДС/ХСС не менее 6 раз выносила вопрос о тяжелых вооружениях на обсуждение. В последний раз – в сентябре прошлого года, но каждый раз предложение отправлялось на доработку.

Напомним, что большой опрос общественного мнения Bild указывает, что более 70% немцев считают, что давать Украине нужно все, что нужно, и только 29% убеждены, что бронетранспортеров Marder будет достаточно.

Почему Украине нужны "Леопарды"

Leopard – это топовый танк, который производят немецкие концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, значительно превосходящие российские образцы. Достаточное количество этой техники способно изменить ситуацию не только на поле боя, но вообще в войне.

Напомним, что 11 января, во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине танков Leopard . Польша передаст Украине первую роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Ожидается, что Украина получит Leopard 2А4. Leopard 2 – основной боевой танк НАТО и самый распространенный. В настоящее время было изготовлено более 3500 танков этого типа различных модификаций, эксплуатируемых во всем мире.

Фактически "леопард" – это самый массовый танк в Европе, который логистически проще отправлять в Украину. Более того, этот танк проще всего обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями, инструментами, боеприпасами и т.д. Все это говорит о том, что Украине выгодно получить его.

Кроме того, что немецкий "Леопард" считается одной из лучших боевых машин мира, эти танки также являются одними из самых дорогих – по разным оценкам в зависимости от модификации от 6,7 миллиона долларов и выше.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала