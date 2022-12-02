Под Москвой, Уралом и в других регионах России есть системы подземных бункеров, которые начали строиться еще при СССР, но Путин продолжил их строительство. Так кремлевский диктатор готовился к ядерной войне.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что диггер из России влез в секретное метро Путина.

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Путин готовился к ядерной войне

Пионтковский отметил, что Путин готовил свои бункеры к ядерной войне. В феврале он объявил войну не Украине, а всему Западу и НАТО. Он хотел отодвинуть границы НАТО как можно дальше от России.

Путин на пресс-конференции с Макроном 5 февраля признался, что понимает, что на конвенционном уровне Россия уступает Западу. Тогда как он собирался воевать с Западом? В один момент, когда конвенционное преимущество НАТО будет значительным, Путин собирался выдать ядерный ультиматум,

– заметил российский публицист.

План провалился

Он продолжил, что план Путина провалился, потому что диктатор хотел галопом пройтись по Украине и через 3-4 дня выйти на границы НАТО. Тогда он угрожал и странам Балтии, и Польши. Бункеры же в России обязаны были обеспечить его личную сохранность.

"Выяснилось, что на конвенционном уровне он даже уступает Украине, которая будет вооружена современными средствами. Кроме того, его ядерный шантаж уже всем надоел, и его предупредили, какие конкретные последствия ощутит Россия и он лично после применения ядерного оружия. В частности, его просто убьют", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Пионтковский объяснил, для чего Путин выстроил себе бункеры и при чем здесь ядерное оружие: смотрите видео

Ядерная риторика исчезла

По его словам, Москва это понимает, а потому в последнее время ядерная риторика исчезла. В России сказали, мол, и без ядерного оружия водят Украину в каменный век. Поэтому теперь и готовят по украинской инфраструктуре.

Если на ядерную угрозу Запад нашел ответ, ответ на геноцид украинского народа еще на стадии разработки. В этом смысле очень важны саммиты в Брюсселе и Берлине,

– подчеркнул Пионтковский.

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