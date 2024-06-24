Год от бунта Пригожина: разведка Британии проанализировала, что изменилось за это время

Год назад, 24 июня 2023 года, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил 8 тысяч наемников в "марше справедливости" против высшего военного руководства России. Он обвинил чиновников в коррупции и невыполнении служебных обязанностей.

Министерство обороны Британии отмечает, что с мятежа "Вагнера" многое изменилось. В России арестовали нескольких высокопоставленных военачальников по обвинению в коррупции, а главную цель Пригожина – экс-министра обороны Сергея Шойгу, успели заменить.

Смотрите также Сколько вагнеровцев погибло под Бахмутом: СМИ обнародовали цифру, что поражает

Изменения после бунта Пригожина

Разведка Великобритании отмечает, что хотя Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года, его "Вагнер" пережил его. Теперь группировку возглавляет сын Павел Пригожин, а командует Антон "Лотос" Елизаров.

Группа "Вагнера" отошла с линии фронта в Украине в мае 2023 года, ее заменили нерегулярные формирования чеченского и российского "добровольческого корпуса" минобороны. "Африканский корпус" минобороны России заменил дислокации "Вагнера" в Сирии и Ливии. Однако ЧВК "Вагнера" сохраняет независимые дислокации в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.

Минобороны Великобритании пишет, что Пригожин стал пионером в практике вербовки заключенных. С июля 2022 года до февраля 2023 года, когда эту практику взяло на себя министерство обороны России. "Вагнер" завербовал более 48 тысяч заключенных, более 17 тысяч из которых впоследствии погибли. С февраля 2022 года общее количество заключенных в России сократилось как минимум на 150 тысяч человек.

Мятеж Пригожина

Напомним, что вечером 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское минобороны в ракетном ударе по тыловым позициям наемников. Он сообщил, что группа решила остановить военное руководство России. ЧВК "Вагнера" отправилась на Москву, захватив по дороге Ростов-на-Дону и сбив около 7 единиц боевой авиации.

В конце концов, Пригожин остановился на подходе к Москве. Уже на следующий день глава "Вагнера" заявил, что разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря.