Поражение, о котором Путин узнает от ФСБ

Наблюдая за операцией российских антипутинских батальонов 12 марта на территории России, появляется приятный привкус от понимания того, что вот это и есть поражение Владимира Путина. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Его самый страшный сон, тема его самой большой паранойи: российские граждане в военной форме и с оружием в руках, продвигающиеся в направлении Москвы, еще и во время финальной недели так называемых “президентских выборов”.

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Операция россиян на границе прежде всего – психологическая

Сколько бы Путин не имел планов "Б" по поводу всех возможных негативных для него сценариев, одно дело – читать о них в кремлевском кабинете в папке, которую принесли из ФСБ. Совсем другое дело – хаотично принимать решения о реагировании на угрожающую ситуацию, которая реально похожа на то, чего ты яростно боялся все эти годы.

Легион "Свобода России", Русский Добровольческий Корпус и батальон "Сибирь" хоть и держат в руках оружие, хоть и имеют в своем распоряжении бронированную технику, хоть и наносят выстрелы против путинской армии – на самом деле они осуществляют прежде всего психологическую операцию.

Они показывают россиянам, что победить путинский режим вполне возможно – иначе вряд ли рисковали бы жизнью ради миссии, в которую сами не верят. А самого Путина они вводят в параноидальный ступор, когда он из-за своего страха становится неприятным даже для ближайшего окружения, которое, в свою очередь, должно строить свои собственные планы для дальнейших сценариев развития ситуации

И это – иногда даже важнее, чем то количество населенных пунктов, которые смогут занять бойцы этих легионов. Начинается серьезная война за мысли и политические чувства россиян. Политические разделения существуют не только в российском обществе – даже служащие ФСБ имеют иногда диаметрально разные политические взгляды. Поэтому это очень перспективная психологическая война.

Что нам дают события в России 12 марта?

Пока в социальных сетях заметны следы эйфории от событий 12 марта, прагматично оценим, что мы получим в результате этой операции российских антипутинских батальонов.

Во-первых, они отвлекают путинскую армию от Украины. Защита российской территории – точно в гораздо большем приоритете в Кремле, чем защита оккупированных территорий Украины от контрнаступления ВСУ. Отныне Путин должен будет концентрировать в западном и южных регионах России гораздо больше военного персонала и оружия, ведь попытки перенести войну на российскую суверенную территорию не прекратятся.

Во-вторых, это – важный и заметный пример того, что против Путина можно и стоит эскалировать, а не бесконечно бояться его ядерного ответа. Теряя возможность шантажировать ядерным взрывом, Путин просто прекращает понимать, как ему действовать на нынешнем этапе войны. А эта война для него имеет еще и такое измерение, как стратегическое противостояние с Западом, где, в свою очередь, происходят сейчас огромные учения НАТО, расширенного на две новые страны (Финляндия, Швеция).

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В-третьих, эта операция – лучший социологический метод для использования в России с целью понимания общественных настроений. Оценка действий антипутинских батальонов подчеркнет политическую идентичность тех россиян, которым не нравится власть Путина, и поможет им взрастить кроме политической идентичности еще и внутреннюю солидарность.

Можно в общих чертах недолюбливать Путина, критиковать его – однако поддержка антипутинских батальонов является шагом дальше, следующей стадией недовольства, когда ты начинаешь готовиться к тому, что режим может быть изменен, а то еще и принимать в этом участие.

Однако здесь и возникает первая большая проблема – антипутинская солидарность в России сейчас в дефиците. По состоянию на написание этого текста Юлия Навальная, новый лидер российской оппозиции, никак не отреагировала на эти события, хотя имела для этого достаточно времени. Даже если она позже и сделает какой-то комментарий на своей странице в соцсети Х, то уже понятно, что натурального, эмоционального инстинкта поддерживать антипутинские батальоны у нее нет. А должен был быть.

Тем самым политическая стоимость Навальной девальвирует в глазах Запада, где она отныне становится главой "вегетарианского" крыла антикремлевской оппозиции, продолжающей верить в ненасильственные методы в духе Махатмы Ганди. Хотя и имеет возможность поддержать более радикальную, а потому и более эффективную вооруженную борьбу. Это тот случай, когда офисный оппозиционер боится войны как таковой больше, чем Путина.

Путин был готов

Впрочем, не было быстрой реакции и от других российских оппозиционных политиков – ни от Гарри Каспарова, ни от Михаила Касьянова, ни от Михаила Ходорковского. Видимо, они имеют свой непубличный консенсус относительно так называемых "красных линий", которые не хотят или не могут пересекать. Жаль, что и их останавливают "красные линии" там, где у них есть возможность пойти ва-банк и призвать своих сторонников поддержать действия российских антипутинских батальонов, вступать в их ряды или оказывать всяческую поддержку, включая волонтерские инициативы и формирование бюджета для вооруженной борьбы.

Вероятно, военная разведка России – ГРУ – все-таки имела представление, что наступление антипутинских батальонов может произойти. Именно поэтому предупрежденный разведкой Путин недавно своим указом восстановил два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Они прекратили свое существование в 2010 году, в период потепления отношений с США по линии Дмитрий Медведев – Барак Обама.

Сначала общее мнение было, что Московский округ будет базой для инвазии в Украину, а Ленинградский – для провокаций на границах Северной Европы. Но я теперь думаю, что Путин их создал для внутренних потребностей. Он серьезно опасается внутреннего бунта (подобно пригожинскому или событиям 12 марта), поэтому хочет держать лояльные и хорошо тренированные войска поближе к двум главным городам, а также необходимые вооруженные средства и противовоздушную оборону. Не удивлюсь, если Путин приказал своим генералам отбить у ВСУ хотя бы одну огневую систему HIMARS или Patriot для своей личной защиты.

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Московский и Ленинградский военные округа Это так называемые "президентские гарнизоны", управление которыми осуществляется напрямую по указанию Путина, а не министра обороны Сергея Шойгу или главкома Валерия Герасимова.



Это частично будет отвлекать наиболее профессиональных российских военнослужащих от участия в войне против Украины, а также определенное количество оружия и техники. Теперь же они имеют еще и обязанность воевать с российскими солдатами, которые осмелились поднять оружие против путинизма. Поэтому для успеха антипутинским легионам нужно иметь больше воинов.

В военной истории России есть пример "Жуковской мобилизации", которую могут взять на вооружение антипутинские легионы. Руководя московской битвой в 1941 – 1942 годах, генерал Георгий Жуков получил приказ от Иосифа Сталина забирать к военной службе всех мужчин в тех населенных пунктах, через которые проходят батальоны Жукова. Видимо, о мобилизации дополнительных сил думают и участники сегодняшней операции на территории России. Не стоит думать, что совсем никто в России не готов взяться за оружие для борьбы против Путина.

Папка, которую Путин не сможет игнорировать

Стоит ли верить в победный успех такой борьбы? Верить стоит, но надо понимать, что она крайне тяжелая.

Даже талибы, воюя против американской армии в Афганистане, ежегодно пополняли свой арсенал, хотя не имели тех ресурсов, что их имеет российская экономика. После каждого очередного урожая мака, который является основой для изготовления опиатных наркотических веществ, на стороне талибов внезапно оказывалась новая порция вооружения, против которого даже американцам воевать было трудно. Тем более готов к длительной войне Путин, планируя целый спектр реформ для нужд военной экономики и имея столько оборонных заводов.

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Поэтому стремительные, решительные действия могут оказаться более эффективным оружием, чем планирование затяжной конвенциональной войны. Эффект стратегической неожиданности, разрушения кремлевских планов и сценариев, распространение страха в среде кремлевских политических элит – это на самом деле тоже очень крепкое, мощное оружие.

Из истории мы знаем, что Россия способна иметь гражданские войны – достаточно непримиримые, сложные, решительные. Это знает и Путин, конечно же. Если в России только начнет разворачиваться гражданская война, то есть события 12 марта будут иметь продолжение – это и будет поражением Путина, которое он не сможет не заметить. Он может игнорировать новости из украинских фронтов, иногда даже не читая их лишний раз. Но Путин не может игнорировать папку с отчетом от ФСБ, которую он ежедневно получает в своем кабинете и в которой говорится о ситуации с безопасностью внутри самой России. В этой папке он и сможет разглядеть очертания своего поражения.

Во время войны за независимость США, мэры американских городов порой вводили правило, по которому любой, кто является трезвым вечером после победы американской армии, будет считаться предателем. Но нам сейчас о другом. Есть традиционная украинская формулировка по поводу любых событий, происходящих в нашу пользу – "сдержанный оптимизм". 12 марта Путин потерпел очередное поражение – и это наш оптимизм. Но борьба против него не стала легче, она остается тяжелой – поэтому будем сдержанными.