Война особенно негативно отразилась на различных социальных слоях и этнических группах России. Именно они несут на себе наибольшую тяжесть войны, наибольшие человеческие и финансовые потери.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь", отметив, что кровопролитная война является очень тяжелой как для народа Украины, так и для народов России. Вскоре она вызовет недовольство внутри страны-агрессора.

К теме Ключевой фактор упущен, – в Легионе "Свобода России" раскрыли стратегическую ошибку Путина

Кто может спровоцировать изменения в России?

Принято считать, что триггером для перемен, трансформации станут российские элиты. На самом деле сегодня их все устраивает, они не готовы кардинально вмешиваться в ситуацию.

"Я считаю, что безумное продолжение этой войны вызовет запрос на кардинальные изменения не у элит, а у общества", – подчеркнул заместитель командира Легиона "Свобода России".

Кто может взбунтоваться против Путина: смотрите видео

Очевидно, что у украинцев еще есть запас прочности. Конечно, общество устает от войны, ведь ее бремя чрезвычайно велико. Но резервы, вера в победу – до сих пор сохраняются.

А самое главное, если мы посмотрим на то, что происходит, то увидим, что противник, несмотря на то, прилагает все больше усилий, – все равно достигает с каждым разом все меньших результатов. Довольно скоро он подойдет к состоянию, когда любые попытки уже не будут приносить каких-либо результатов,

– подчеркнул военный.

Каждый обстрел крупных городов обходится Путину в сотни миллионов долларов. Это деньги, которые просто выбрасывают на ветер. Количество штурмов не приводит к повышению темпов продвижения, а противник несет все больше потерь.

Согласно статистике, противник в результате одного штурма захватывает 20 соток земли. Но ради этого он теряет 6 человек, то есть целый отряд. Такими темпами России понадобятся годы и миллионы людей для того, чтобы захватить остатки Донецкой области.

Какие еще потери понесла Россия в войне?

Украина продолжает наносить удары по территории страны-агрессора,, что приводит к большим потерям денег и возможностей. Так, 11 июня дроны атаковали Краснодарский край и поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский". Это крупное предприятие перекачивает 6 миллионов тонн нефти в год, чем наполняет российский бюджет и обеспечивает оккупационную армию.

Под оккупированным Армянском российские войска накопили грузовики с топливом и боеприпасами. Впрочем, Силы обороны знали о планах врага и нанесли удар по скоплению техники. По словам военных, речь шла о колонне из 50 машин, часть из них уничтожили.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в мае 2026 года украинские военные уничтожили около 180 тысяч российских целей. Также увеличилось количество сбитых "Шахедов", позиций операторов БПЛА. Важно, что возросло количество мидлстрайков. В результате этих атак Силы обороны нанесли удары по 414 вражеским штабам, пунктам управления и районам сосредоточения.