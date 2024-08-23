Забыл закрыть решетку: СМИ предположили, почему произошел бунт в российской колонии

Бунт в волгоградской колонии мог произойти из-за халатности самих сотрудников, передает 24 Канал. Детали, которые приводят российские СМИ, шокируют.

Власти официально признали, что в колонии погибли четверо правоохранителей. В частности, Сергей Гордополов, чье окровавленное лицо облетело много пабликов.

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Российские медиа – о причинах бунта в волгоградской колонии

Нападение могло произойти из-за халатности сотрудников колонии. Один из них делал обход, забыл закрыть решетку в барак – в этот момент заключенные выбежали к дежурному участку через открытую калитку. Чтобы открыть ее, инспектор должен нажать кнопку. Но сотрудники часто оставляют решетку открытой, потому что приходится ходить туда-сюда,

– говорится в сообщении российских СМИ.

Более того: вход в комнату помощника начальника колонии тоже практически всегда открыт. Барак, где живут заключенные, расположен на расстоянии от 100 до 350 метров от дежурной части.

В оправдание сотрудников Федеральной службы по исполнению наказаний (ФСИН) росСМИ приводят данные, мол, один из нападавших был мастером спорта по тхэквондо, но сначала "не отличался радикальными взглядами". В целом официальная версия бунта от провластных СМИ – в исправительной колонии ИК-10 произошло нападение исламистов.

Интересно, что есть несколько теорий относительно того, где заключенные могли взять оружие. Одни предполагают, что они могли выхватить тесаки на кухне, другие – что изготовили сами в промзоне, где есть цех металлоконструкций и токарный станок. Но самая интересная другая информация – что преступники купили ножи за три тысячи рублей у тех же фсиновцев.

Еще пишут о самодельном жилете смертника, который не успел активировать один из заключенных. Жилет якобы сшили на швейном производстве в самой колонии, а взрывчатку сделали в гараже из бензина и промышленных жидкостей.

Путин отреагировал на беспорядки в колонии, но очень вяло. Он сказал, что заслушает доклады силовиков, но не дал оценку событиям.