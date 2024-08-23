Влада офіційно визнала, що в колонії загинули четверо правоохоронців. Зокрема, Сергій Гордополов, чиє закривавлене обличчя облетіло багато пабліків.

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Російські медіа – про причини бунту у волгоградській колонії

Напад міг статися через недбалість співробітників колонії. Один із них робив обхід, забув закрити ґрати в барак – у цей момент ув'язнені вибігли до чергової ділянки через відчинену хвіртку. Щоб відкрити її, інспектор має натиснути кнопку. Та співробітники часто залишають хвіртку відчиненою, бо доводиться ходити туди-сюди,

– йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Ба більше: вхід до кімнати помічника начальника колонії теж практично завжди відкритий. Барак, де мешкають ув'язнені, розташований на відстані від 100 до 350 метрів від чергової частини.

На виправдання співробітників Федеральної служби з виконання покарань (ФСВП, рос. ФСИН) росЗМІ наводять дані, мовляв, один із нападників був майстром спорту з тхеквондо, та спершу "не вирізнявся радикальними поглядами". Загалом офіційна версія бунту від провладних ЗМІ – у виправній колонії ІК-10 стався напад ісламістів.

Цікаво, що є декілька теорій стосовно того, де в'язні могли узяти зброю. Одні припускають, що вони могли вихопити різаки на кухні, інші – що виготовили самі у промзоні, де є цех металоконструкцій та токарний верстат. Та найцікавіша інша інформація – що злочинці купили ножі за три тисячі рублів у тих-таки фсінівців.

Іще пишуть про саморобний жилет смертника, який не встиг активувати один із в'язнів. Жилет буцімто пошили на швейному виробництві в самій колонії, а вибухівку зробили в гаражі з бензину та промислових рідин.

Путін відреагував на заворушення в колонії, але дуже мляво. Він сказав, що заслухає доповіді силовиків, але не дав оцінку подіям.