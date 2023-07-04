Это точно не последний поход на Москву: может ли Пригожин решиться на новый мятеж

После неудачного мятежа Евгений Пригожин продолжает давать инфоповоды, делает новые заявления. Главарь вагнеровцев может "добить" диктатора Владимира Путина информационно, но для нового бунта нужен новый Пригожин.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, антипутинские олигархи могут помочь Пригожину финансово.

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Для нового бунта – новый Пригожин

Давидюк отметил, что Путин выбросил Пригожина из российского инфопространства. Однако у владельца ЧВК "Вагнера" есть свои медиа, телеграмм-каналы, где он продвигает свои заявления.

Это был не последний поход на Москву. Самому Пригожину можно сейчас начать антипутинскую кампанию. За нее антипутинские олигархи, которые хотели бы занять его место или завести на его место своих политиков, могли бы дать несколько миллиардов, чтобы Пригожин продолжал информационную кампанию против Путина,

– предположил он.

Политолог считает, что Пригожин может информационно расшатать ситуацию в России, однако для нового бунта нужно уже новое лицо.

Давыдюк о мятеже Пригожина: смотрите видео

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