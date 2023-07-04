Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, антипутінські олігархи можуть допомогти Пригожину фінансово.
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Для нового бунту – новий Пригожин
Давидюк зазначив, що Путін викинув Пригожина з російського інфопростору. Однак власник ПВК "Вагнера" має свої медіа, телеграм-канали, де він просуває свої заяви.
Це був точно не останній похід на Москву. Самому Пригожину можна зараз розпочати антипутінську кампанію. За неї антипутінські олігархи, які б хотіли зайняти його місце або завести на його місце своїх політиків, могли б дати кілька мільярдів, щоб Пригожин продовжував інформаційну кампанію проти Путіна,
– припустив він.
Політолог вважає, що Пригожин може інформаційно розхитати ситуацію в Росії, однак для нового бунту потрібна вже нова особа.
Давидюк про заколот Пригожина: дивіться відео
"Повстання" вагнерівців: останні новини
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вперше прокоментував заколот Пригожина. Глава міноборони країни-агресорки заявив, що бунт вагнерівців, який він називає "провокацією", аж ніяк не вплинув на "дії угруповань військ" Росії. Дії самого Пригожина він вважає спробою дестабілізувати ситуацію в Росії.
- Ватажку ПВК "Вагнера" повернули коробки з готівкою, які були вилучені під час обшуку у Санкт-Петербурзі у ході кримінальної справи про заколот. Гроші привіз Пригожину його водій за довіреністю. Мовиться про 10 мільярдів рублів та сотні тисяч доларів готівкою, а також 5 злитків золота. Спочатку слідчі не хотіли повертати вилучені цінності та гроші.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що у Росії розслідують діяльність Сєргєя Суровікіна щодо ймовірної підтримки Пригожина. Після заколоту генерал Суровікін деякий час був обмежений в пересуванні. Наразі зарано робити висновки про подальшу долю російського генерала.