Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, антипутінські олігархи можуть допомогти Пригожину фінансово.

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Для нового бунту – новий Пригожин

Давидюк зазначив, що Путін викинув Пригожина з російського інфопростору. Однак власник ПВК "Вагнера" має свої медіа, телеграм-канали, де він просуває свої заяви.

Це був точно не останній похід на Москву. Самому Пригожину можна зараз розпочати антипутінську кампанію. За неї антипутінські олігархи, які б хотіли зайняти його місце або завести на його місце своїх політиків, могли б дати кілька мільярдів, щоб Пригожин продовжував інформаційну кампанію проти Путіна,

– припустив він.

Політолог вважає, що Пригожин може інформаційно розхитати ситуацію в Росії, однак для нового бунту потрібна вже нова особа.

Давидюк про заколот Пригожина: дивіться відео

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