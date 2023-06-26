Серьезная потеря на фронте для россиян: в чем была "сила" ЧВК "Вагнера"

Украинская разведка отмечала, что боевики ЧВК "Вагнера" воевали лучше, чем регулярная армия России. Евгений Пригожин вывел своих наемников с фронта, это большая потеря для россиян. Преимуществом вагнеровцев была жесткая дисциплина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, зеки очень слушались своего лидера Евгения Пригожина.

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Жесткая дисциплина среди вагнеровцев

Иван Ступак отметил, что наемники ЧВК "Вагнера" были единственной большой движущей силой, которая давала России хоть какой-нибудь результат на фронте. Не считаясь с большими потерями, вагнеровцы продолжали двигаться.

Жестокая дисциплина. Пригожин подчинил себе зеков, они его слушались с открытыми ротами. Кто не слушался, того расстреливать. Кто нарушал порядок, расстреливали. Кто изменял, прибивали кувалдой. Это было очень эффективно,

– объяснил он.

Вагнеровцы, которые остались на территории Украины, будут под руководством минобороны России. То есть такой дисциплины у них уже не будет. Это хорошая новость для Украины, потому что чем меньше дисциплины у врага, тем лучше для нас.

Были бы "мордобои" в окопах россиян

Бывший работник СБУ предположил, что если бы мятеж Пригожина продлился дольше, хотя бы 5 дней – неделю, среди россиян на фронте было бы больше внутренних конфликтов.

"Они только начали выбирать, а кто же есть "их": минобороны или вагнеровцы, которые ушли "искать справедливости". Чем больше времени прошло бы, тем больше было бы такое расслоение. Как минимум, в окопах были бы "мордобои", – считает Ступак.

Мятеж Пригожина: последние новости

Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил объяснить, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.

Главарь вагнеровцев также заявил, что не собирался захватывать власть в Москве. Он подчеркнул, что все действия ЧВК "Вагнера" "были лишь демонстрацией", а не "попыткой свергнуть власть".

Британские журналисты сообщили, что Евгений Пригожин прекратил "поход" на Москву после того, как российские спецслужбы начали угрожать членам семей лидеров ЧВК "Вагнера".

СМИ сообщают, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ЧВК "Вагнера". В частности, известно, что один из таких лагерей уже строится в Осиповичах Могилевской области. Он будет предназначен для 8 тысяч вагнеровцев

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" заверила, что у них нет доказательств, свидетельствующих о строительстве лагеря для вагнеровцев в Осиповичском районе Беларуси.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове-на-Дону, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров до Москвы.