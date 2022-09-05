Репрессии, террор и запугивание среди российских военных играют нам на руку, – Мусиенко
Российские военные деморализованы своими поражениями на фронте и отношением своего руководства. Оккупанты массово отказываются участвовать в войне в Украине.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Неподалеку от Херсона военнослужащие 127 полка и армейского корпуса даже устроили бунт, однако их куда-то забрали фсбшники.
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Как оккупанты работают сами против себя
По словам Мусиенко, подобные случаи работают в пользу Украины.
Репрессии, террор и запугивание среди российских военных в любом случае играют нам на руку. Ведь такие методы прежде всего работают против самих оккупантов,
– подчеркнул военный эксперт.
Как отметил Мусиенко, хорошо, когда военное руководство куда-то забирает своих военных, чтобы поквитаться с ними за неповиновение. Таким образом, оккупанты сами помогают ВСУ, ведь живая сила противника тем или иным образом уменьшается.
России некем заменить мятежников
Заменить же "ненадежные" подразделения россияне не могут.
У оккупантов большой мобилизационный резерв только на бумаге. А вот тех, кого реально отправляют в зону боевых действий, гораздо меньше,
– заметил Мусиенко.
Он добавил, что даже если оккупанты найдут, кого пригнать на место бунтовщиков, то это не означает, что замена будет иметь высокий боевой дух.
"Да и успеют ли их заменить? Может, за это время украинские силы уже смогут продвинуться на том участке ", – отметил военный эксперт.
Он отметил, что количество бунтов в российской армии растет. Особенно это касается представителей квазиреспублик на оккупированном Донбассе, где мужчины или отказываются воевать, чтобы вообще скрываются от принудительной мобилизации.
Александр Мусиенко оценил положение оккупантов на Юге Украины: смотрите видео
Россияне не хотят воевать в Украине
- Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты не хотят идти на войну против Украины, поскольку понимают, что в этой битве нет никаких перспектив.
- Россияне придумывают разные способы, чтобы сохранить собственную жизнь. Оккупанты пытаются нанести себе ранения, добиться от командования согласования отпусков или хотя бы сделать что-то, чтобы находиться как можно дальше от передовой.
- Некоторые отчаянные выдумывают креативные способы побега. Российские военные додумались залезать в уничтоженную технику, которую оттягивают с фронта в страну-агрессора для проведения ремонта. И таким образом хотели избежать дальнейшего участия в войне.
- В Херсонской области российские военные создают фильтрационные лагеря для деморализованных солдат. Все меньше россиян готовы быть агрессорами, поэтому командование оккупантов принудительно пытается убедить их продолжать воевать. Такие фильтрационные лагеря оснащены подвалами, где задержанных пытают, заставляя их изменить свое мнение.