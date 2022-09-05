Репрессии, террор и запугивание среди российских военных играют нам на руку, – Мусиенко

Российские военные деморализованы своими поражениями на фронте и отношением своего руководства. Оккупанты массово отказываются участвовать в войне в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Неподалеку от Херсона военнослужащие 127 полка и армейского корпуса даже устроили бунт, однако их куда-то забрали фсбшники.

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Как оккупанты работают сами против себя

По словам Мусиенко, подобные случаи работают в пользу Украины.

Репрессии, террор и запугивание среди российских военных в любом случае играют нам на руку. Ведь такие методы прежде всего работают против самих оккупантов,

– подчеркнул военный эксперт.

Как отметил Мусиенко, хорошо, когда военное руководство куда-то забирает своих военных, чтобы поквитаться с ними за неповиновение. Таким образом, оккупанты сами помогают ВСУ, ведь живая сила противника тем или иным образом уменьшается.

России некем заменить мятежников

Заменить же "ненадежные" подразделения россияне не могут.

У оккупантов большой мобилизационный резерв только на бумаге. А вот тех, кого реально отправляют в зону боевых действий, гораздо меньше,

– заметил Мусиенко.

Он добавил, что даже если оккупанты найдут, кого пригнать на место бунтовщиков, то это не означает, что замена будет иметь высокий боевой дух.

"Да и успеют ли их заменить? Может, за это время украинские силы уже смогут продвинуться на том участке ", – отметил военный эксперт.

Он отметил, что количество бунтов в российской армии растет. Особенно это касается представителей квазиреспублик на оккупированном Донбассе, где мужчины или отказываются воевать, чтобы вообще скрываются от принудительной мобилизации.

Александр Мусиенко оценил положение оккупантов на Юге Украины: смотрите видео

Россияне не хотят воевать в Украине