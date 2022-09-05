Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Неподалік Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу навіть влаштували бунт, однак їх кудись забрали фсбшники.
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Як окупанти працюють самі проти себе
За словами Мусієнка, такі випадки працюють на користь України.
Репресії, терор та залякування серед російських військових у будь-якому разі грають нам на руку. Адже такі методи насамперед працюють проти самих окупантів,
– наголосив військовий експерт.
Як зазначив Мусієнко, добре, коли військове керівництво росії кудись забирає своїх військових, аби поквитатися з ними за непокору. Таким чином окупанти самі допомагають ЗСУ, адже жива сила противника у той чи інший спосіб зменшується.
росія не має ким замінити бунтівників
Замінити ж "ненадійні" підрозділи росіяни не можуть.
В окупантів великий мобілізаційний резерв тільки на папері. А от тих, кого реально відправляють у зону бойових дій, набагато менше,
– зауважив Мусієнко.
Він додав, що навіть якщо окупанти знайдуть, кого пригнати на місце бунтівників, то це не означатиме, що заміна матиме високий бойовий дух.
"Та й чи встигнуть їх замінити? Може, за той час українські сили вже зможуть просунутися на тій ділянці", – зазначив військовий експерт.
Він наголосив, що кількість бунтів у російській армії зростає. Особливо це стосується представників квазіреспублік на окупованому Донбасі, де чоловіки або відмовляються воювати, аби взагалі переховуються від примусової мобілізації.
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Росіяни не хочуть воювати в Україні
- Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, окупанти не хочуть йти на війну проти України, оскільки розуміють, що в цій битві немає жодних перспектив.
- Росіяни вигадують різні способи, щоб зберегти власне життя. Окупанти намагаються завдати собі поранень, домогтися від командування узгодження відпусток або ж хоча б зробити щось, щоб перебувати якомога далі від передової.
- Деякі відчайдухи вигадують креативні способи втечі. Російські військові додумалися залізати у знищену техніку, яку відтягують з фронту до країни-агресорки для проведення ремонту. І таким чином хотіли уникнути подальшої участі у війні.
- На Херсонщині російські військові створюють фільтраційні табори для деморалізованих солдатів. Все менше росіян готові бути агресорами, тому командування окупантів примусом намагається переконати їх продовжувати воювати. Такі фільтраційні табори облаштовані як підвали, де затриманих катують, змушуючи їх змінити свою думку.