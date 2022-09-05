Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Неподалік Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу навіть влаштували бунт, однак їх кудись забрали фсбшники.

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Як окупанти працюють самі проти себе

За словами Мусієнка, такі випадки працюють на користь України.

Репресії, терор та залякування серед російських військових у будь-якому разі грають нам на руку. Адже такі методи насамперед працюють проти самих окупантів,

– наголосив військовий експерт.

Як зазначив Мусієнко, добре, коли військове керівництво росії кудись забирає своїх військових, аби поквитатися з ними за непокору. Таким чином окупанти самі допомагають ЗСУ, адже жива сила противника у той чи інший спосіб зменшується.

росія не має ким замінити бунтівників

Замінити ж "ненадійні" підрозділи росіяни не можуть.

В окупантів великий мобілізаційний резерв тільки на папері. А от тих, кого реально відправляють у зону бойових дій, набагато менше,

– зауважив Мусієнко.

Він додав, що навіть якщо окупанти знайдуть, кого пригнати на місце бунтівників, то це не означатиме, що заміна матиме високий бойовий дух.

"Та й чи встигнуть їх замінити? Може, за той час українські сили вже зможуть просунутися на тій ділянці", – зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що кількість бунтів у російській армії зростає. Особливо це стосується представників квазіреспублік на окупованому Донбасі, де чоловіки або відмовляються воювати, аби взагалі переховуються від примусової мобілізації.

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