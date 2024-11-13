Кто в России может стать угрозой для Путина

История страны-агрессора показала неготовность россиян к бунтам и митингам. Им удобнее критиковать местные власти и губернаторов, но Владимир Путин для них никогда не станет виновным в войне и их бедах.

Россияне считают, что созданием угрозы должен заниматься точно не народ. Такое мнение 24 Каналу выразил журналист, ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что к смерти российского диктатора могут быть причастны люди, которых он знает лучше, чем простых россиян.

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Кто может стать угрозой для Путина

По словам журналиста, кресло российского правителя за всю историю качалось всего 3 раза, когда были повстанцы Иван Болотников в XVI веке, Степан Разин в XVII веке и Емельян Пугачев в XVIII веке. Больше Россия не видела серьезных недовольств, гнева и бунтов от своего народа.

"Посмотрите на жителей Суджи, которые добрались до Курска и выразили губернатору претензии по компенсации в связи с потерей домов. К ним кто-то вышел и эти люди ругались на администрацию именно Суджи. Война и Путин же здесь абсолютно ни при чем. К центральной власти россияне апеллируют, как к "родному отцу"", – объяснил Асланян.

Обратите внимание! На Красной площади Курска 10 ноября около 120 переселенцев из Суджи устроили митинг. Они требовали признать, что идет война, и провести эвакуацию жителей. Органы власти же назвали митинг незаконным, но обещали встречу с губернатором 12 ноября.

Именно поэтому, когда дела в России окончательно ухудшатся, люди будут умирать с голоду, россияне "поползут на коленях" к российскому диктатору жаловаться на губернаторов и правоохранительные органы и просить его их "прижать и пожалеть". Однако никогда и ни при каких обстоятельствах российский народ не пойдет против Кремля.

Путин – это до последнего тот, к кому будут обращаться за защитой, потому что "бояре плохие, а царь хороший". "Царю же угрожает только какой-то шарф ночью", но для этого есть гвардия, ФСБ и ФСО. Из списка угроз для Путина народ вычеркиваем и оставляем внутренний круг и близких людей,

– отметил журналист.

Кстати, российские элиты все больше начали показывать свое недовольство российскому диктатору. Они уже даже начали критиковать его на государственном телевидении страны-агрессора, обвиняя в финансировании войны за счет бедных россиян.

В то же время бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав высказал мнение, что в России возможен "дворцовый переворот", но неизвестно, пострадает ли от него Путин.