Росіяни вважають, що створенням загрози має займатись точно не народ. Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що до смерті російського диктатора можуть бути причетні люди, яких він знає краще, ніж простих росіян.

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Хто може стати загрозою для Путіна

За словами журналіста, крісло російського правителя за всю історію хиталось всього 3 рази, коли були повстанці Іван Болотников у XVI столітті, Степан Разін у XVII столітті та Омелян Пугачов у XVIII столітті. Більше Росія не бачила серйозних невдоволень, гніву та бунтів від свого народу.

"Подивіться на жителів Суджі, які добрались до Курська і висловили губернатори претензії щодо компенсації у зв'язку з втратою домівок. До них хтось вийшов і ці люди сварились на адміністрацію саме Суджі. Війна і Путін ж тут абсолютно ні до чого. До центральної влади росіяни апелюють, як до "рідного батька"", – пояснив Асланян.

Зверніть увагу! На Красній площі Курська 10 листопада близько 120 переселенців з Суджі влаштували мітинг. Вони вимагали визнати, що йде війна, і провести евакуацію мешканців. Органи влади ж назвали мітинг незаконним, але обіцяли зустріч з губернатором 12 листопада.

Саме тому, коли справи в Росії остаточно погіршаться, люди будуть помирати з голоду, росіяни "поповзуть на колінах" до російського диктатора жалітись на губернаторів та правоохоронні органи і просити його їх "пригорнути та пожаліти". Однак ніколи і ні за яких обставин російський народ не піде проти Кремля.

Путін – це до останнього той, до кого будуть звертатись за захистом, бо "бояри погані, а цар хороший". "Царю ж погрожує лише якийсь шарф вночі", але для цього є гвардія, ФСБ та ФСО. Зі списку загроз для Путіна народ викреслюємо і залишаємо внутрішній круг та ближчих людей,

– зауважив журналіст.

До речі, російські еліти все більше почали показувати своє невдоволення російському диктатору. Вони вже навіть почали критикувати його на державному телебаченні країни-агресорки, звинувачуючи у фінансуванні війни коштом бідних росіян.

Водночас Колишній очільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав висловив думку, що в Росії можливий "палацовий переворот", але невідомо, чи постраждає від нього Путін.