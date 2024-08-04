"Зрада отменяется": владелица кафе в Затоке объяснила, что означала Z в названии заведения

В Затоке Одесской области на днях произошел скандал на языковой почве. Львовянку отказались обслуживать на украинском и выгнали из заведения. Она вызвала полицию, но владелец общался с ней агрессивно.

Посетительница сослалась на законодательную норму об обслуживании на украинском, но мужчина утверждал, что не будет делать этого и что ему "плевать на ваши законы". Но это еще не все: меню заведения было напечатано на русском, звучала российская музыка. Вишенкой на торте стало название Burger Z.

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Z for Zatoka: что означала Z в названии заведения

Сегодня я посетил Затоку, посетил печально известное заведение, встретился со всеми участниками конфликта. Была проведена беседа, в ходе которой владелица решила извиниться за свой позорный поступок. Буква Z означает поселок Затоку, и, чтобы не возникало никаких вопросов, владельцы решили ее убрать. Этот бизнес зарегистрирован в 2017 году, лично видел документы. Также владельцы мне пообещали, что подобных ситуаций больше не будет, они понимают последствия и будут придерживаться языкового закона,

– написал одесский активист Демьян Ганул.

Он записал видео, в котором владелица бургерной извиняется и обещает сделать ребрендинг. Мол, уважает Украину и украинский язык.

Что сказала владелица скандальной Burger Z в Затоке: смотрите видео

Впрочем, никто не объяснил, почему с началом полномасштабной войны заведение не переименовали.

Интересно и то, что на гугл-картах бургерная обозначена как временно закрытое заведение.



Burger Z в Затоке временно закрыто / Скриншот 24 канала

Представительница языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что встретилась с женщиной, чьи языковые права были нарушены, и правоохранителями, которые повторно наведались в заведение и встретились с владельцами.

"По результатам жалобы и приказом Уполномоченного начаты мероприятия государственного контроля по соблюдению языкового закона владелицей этого заведения. Будут приняты все необходимые меры реагирования, а также проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа с представителями сферы обслуживания Одесской области", – сказано в ее сообщении.