На Бурштынской ТЭС произошел взрыв: есть пострадавшие
Источник:ГСЧС
На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Сообщение об этом спасатели получили вечером 28 ноября.
Причиной взрыва стала разгерметизация экранной 6-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока.
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Что известно о пострадавших
Как пояснили спасатели, из-за разгерметизации трубы произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги 2 работника. Их оперативно госпитализировали в лечебные учреждения.
Седьмой энергоблок остановили и вывели из эксплуатации, вместо него ввели в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло,
– рассказали в ГСЧС.
Всего пострадали в результате взрыва 5 человек. Все они являются работниками Бурштынской ТЭС. Их оперативно госпитализировали в лечебные учреждения. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Впоследствии возник пожар
ГСЧС также сообщили о пожаре на ТЭС. Информация о нем поступила 29 ноября в 04:14. По данным спасателей, возгорание возникло на кровле над котлом в блоке № 8 Бурштынской ТЭС.
Пожар ликвидировали работники добровольной пожарной дружины объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Отметим, что на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, заметили серый дым. Он изрядно напугал местных. Причиной задымленности была аварийная остановка энергоблока.