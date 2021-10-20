Бус с людьми на Прикарпатье столкнулся с легковушкой и перевернулся

На объездной дороге возле Калуша перевернулся микроавтобус с людьми. Это произошло потому, что в него врезался легковой Mersedes.

Инцидент произошел вечером 19 октября на трассе Н-09. К счастью, серьезно вроде бы никто не пострадал.

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Подробности аварии на Прикарпатье 19 октября

Вечером 19 октября на объездной у Калуша (на дороге Н-09 вблизи микрорайона Хотинь) произошло масштабное ДТП. По словам свидетелей, аварию спровоцировал внедорожник Mersedes. За рулем, мол, была женщина, которая:

Выезжала со второстепенной дороги.

Но при этом не пропустила микроавтобус.

От удара бус перевернулся на бок. К счастью, следствием аварии стала только пробка – из обоих автомобилей никто серьезно не пострадал (травмирован один человек, как сказали журналистам в полиции).



Авария у Калуша / Фото с телеграма "Калуський Формат +"



Бус перевернулся, но серьезных травм никто не получил / Фото с телеграма "Калуський Формат +"

Авария произошла недалеко от Калуша: смотрите видео

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