Бус подлетел на 7 метров, – Маси Найем рассказал о том, как взорвался на мине и потерял глаз

20 июня 2022 , 08:42
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Источник:

УП

Адвокат и защитник Маси Найем рассказал историю о том, как взорвался на мини и потерял глаз. В результате взрыва бус подлетел на 7 метров.

Из рассказа Найема становится понятно, что в бусе находились 3 человека. Один защитник погиб сразу, другой – находится в коме. И только Маси пришел в себя. Потому взрыв был очень сильным.

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Бус поднялся на 7 метров, а мотор отбросило где-то на 15 метров

Произошло это при выполнении задания. Перед тем защитники проверили поля на наличие мин. На месте, где взрывчаток не должно быть, они и взорвались. Машина взорвалась на нескольких взрывчатках.

Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров.
– рассказывает Маси Найем.

Защитник рассказывает, что после взрыва он сразу принялся за лицо и почувствовал много крови. К счастью, ему помогли выбраться из машины.

Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: да, помогите выйти. И я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез,
– вспоминает воин.

Впоследствии нашли автомобиль для эвакуации и положили Найема на заднее сиденье. Все остальные моменты до операции военный помнит только отрывками.

Также Маси вспоминает, что какой-то момент был рядом брат Мустафа Найем и советница главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.

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Автор: Марта Кушка