Бут продал Путина, в противном случае США его не отпустили бы, – Давидюк

США и Россия договорились об обмене заключенной американской баскетболистки Бриттни Грайнер на торговца оружием Виктора Бута. Посредниками в переговорах выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.

В стриме на 24 канала политолог Николай Давыдюк прокомментировал, что в этом обмене преимущество за США, ведь баскетболистка порядочный и толковый человек, а не торговец оружием.

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Эксперт добавил, что Бута могут убить "новичком" за полгода или, возможно, дадут пожить 2 года, чтобы все подзабылось.

Отпустили бы США, не выбив из Бута компромат на Путина? Никогда в жизни. Бут сдал Путина и уехал. Бут это двойной агент – будет работать в США. Когда нужно, будет присылать информацию,

– сообщил Николай Давыдюк.

Он отметил, что США никогда бы не отпустили вооруженного барона, не вытащив из него информацию. Так же с Фирташем, если его отпустят или будут оставлять в Вене, – это будет означать, что он начал работать с США.

Смотрите полный стрим с Николаем Давидюком на ютубе 24 канала:

Новый тренд среди путинской элиты

По словам Николая Давидюка, путинские элиты посыпались – все сдают Путина. В 90-х был тренд приватизировать заводы, а сейчас "сдай Путина" и получи от Запада олигархическую индульгенцию, тебе простят все грехи.

Запад скажет: "Где у Путина оффшор? Где Путин сидит? Какие у Путина болевые точки?". Первые десять, двадцать олигархов, которые сдадут Путина, получат Западные индульгенции и будут жить долго и счастливо. Путина не будет, а жить будут,

– объяснил Николай Давидюк.

"Есть же окружение Пабло Эскобаре, которое его сдало и потом жило в Майами до конца жизни. Деньги у них забрали? Нет, не забрали, все было нормально. Всю семью Саддама Хусейна расстреляли? Всех пересажали? Часть семьи Хусейна, которая на чартере между Миланом и Лондоном летала 20 лет, никто чего-то не вспоминает. Так уже потом самолет упал и они разбились, что-то пошло не так. Но ведь такое было", – вспомнил политолог.

По его мнению, Бут больше относится к части переговоров, в том числе по Украине. Это как раз тема "аммиак – атомная станция".

Путину хотелось бы пустить аммиак и заработать деньги, но и Западу тоже нужен этот аммиак. Западу тоже нужно освободить атомную станцию. Нам очень нужно освободить атомную станцию, потому что эти обезьяны с автоматами – опасны для всей Европы. Я думаю, что Бут принадлежал к освобождению атомной станции,

– рассказал Николай Давыдюк.

"Бут носит очень много путинских личных секретов. Продажа оружия – это личный бизнес Путина. Так же как золото, как алмазы, как торговля людьми и понятно, что газ, нефть", – добавил политолог.

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