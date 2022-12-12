У стрімі на 24 каналі політолог Микола Давидюк прокоментував, що в цьому обміні перевага за США, адже баскетболістка порядна та тямуща людина, а не торговець зброєю.

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Експерт додав, що Бута можуть вбити "новачком" за пів року або, можливо, дадуть пожити 2 роки, щоб все призабулося.

Чи відпустили б США, не вибивши з Бута компромат на Путіна? Ніколи в житті. Бут здав Путіна й поїхав. Бут це подвійний агент – буде працювати на США. Коли треба буде, присилатиме інформацію,

– повідомив Микола Давидюк.

Він зазначив, що США ніколи б не відпустили збройного барона, не витягнувши з нього інформацію. Так само з Фірташем, якщо його відпустять або далі будуть залишати у Відні, – це буде означати, що він почав працювати із США.

Дивіться повний стрім з Миколою Давидюком на ютубі 24 каналу:

Новий тренд серед путінської еліти

За словами Миколи Давидюка, путінські еліти посипалися – всі здають Путіна. В 90-х був тренд приватизувати заводи, а зараз "здай Путіна" й отримай від Заходу олігархічну індульгенцію, тобі пробачать всі гріхи.

Захід скаже: "Де в Путіна офшор? Де Путін сидить? Які в Путіна больові точки?". Перші десять, двадцять олігархів, які здадуть Путіна, – отримають Західні індульгенції й будуть жити довго та щасливо. Путіна не буде, а жити будуть,

– пояснив Микола Давидюк.

"Є ж оточення Пабло Ескобаре, яке його здало й потім жило в Маямі до кінця життя. Гроші в них забрали? Ні, не забрали, все було нормально. Всю сімʼю Саддама Хусейна розстріляли? Всіх пересаджали? Частина сімʼї Хусейна, яка на чартері між Міланом й Лондоном літала 20 років, ніхто чогось не згадує. То вже потім літак впав й вони розбилися, щось пішло не так. Але ж таке було", – пригадав політолог.

На його думку, Бут більше належить до частини переговорів, в тому числі й по Україні. Це якраз тема "аміак – атомна станція".

Путіну хотілося б пустити аміак й заробити гроші, але й Заходу теж треба цей аміак. Заходу теж треба звільнити атомну станцію. Нам дуже треба звільнити атомну станцію, тому що ці мавпи з автоматами – небезпечні для всієї Європи. Я думаю, що Бут належав до звільнення атомної станції,

– розповів Микола Давидюк.

"Бут носить дуже багато путінських секретів особистих. Продаж зброї – це особистий бізнес Путіна. Так само як золото, як алмази, як торгівля людьми й зрозуміло, що газ, нафта", – додав політолог.

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