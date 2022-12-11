Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про занепокоєння США в тому, що росіянин Бут опинився на волі.
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Бут знає таємниці Кремля
Яковенко розповів, що Бут уже, можливо, не гравець, але він один з найважливіших секретоносіїв, який був за межами Росії. Він був людиною, яка продавала зброю терористичним організаціям по всьому світу. Зрозуміло, що він продавав не свою зброю, а російське державне через росозброєння.
Він носій дуже важливих серйозних секретів, тайн, злочинів Росії. Вона головний спонсор тероризму на планеті. Не лише тероризму, яким вона сама займається, а й тероризму всієї планети, коли вона озброює фактично всі терористичні організації у світі,
– зазначив російський опозиційний журналіст.
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Не лише автомати Калашнікова
Він продовжив, що Бут був оператором, тобто, людиною, яка продавала зброю. До того ж не лише автомати Калашнікова, а й РСЗВ, системи ППО тощо. Це дуже важлива історія.
"Тому він безумовно є носієм важливих секретів, таємниць, скелетів у шафах російських найвисокопоставленіших чиновників. Тому він надзвичайно важливий. Хоча по факту сам нікому не потрібен", – зауважив Яковенко.
За його словами, саме тому американську олімпійську чемпіонку Бріттні Грайнер і захопили, як заручницю, бо треба було знайти таку людину, за яку США встануть.
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