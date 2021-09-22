Бутафория и преступление России, – Кулеба о выборах на оккупированных территориях
Источник:Укринформ
Дмитрий Кулеба констатировал, что Россия как государство-оккупант грубо нарушила международное право. В частности, когда провела выборы в Государственную думу на оккупированных территориях.
Министр иностранных дел назвал голосование на Донбассе и в Крыму "бутафорией". Для статуса территорий эти выборы значения не имеют.
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Украина фиксирует доказательства преступлений
Сейчас мы не можем остановить Россию – это суровая реальность жизни, но идет фиксация доказательств совершения преступления Россией на оккупированных территориях, – отметил Кулеба.
По словам дипломата, эти доказательства когда станут основой для привлечения России к ответственности политической и юридической. Однако Кулеба признал, что политика и международная политика – это "игра в долгую".
"Украина фиксирует "политически и юридически" на уровне нот, принятых документов факты нарушений, совершенных Российской Федерацией", – сказал министр.
Что известно о выборах в Думу России
- Выборы в Госдуму России продолжались с 17 по 19 сентября 2021 года.
- Россияне незаконно привлекли к голосованию украинцев, живущих на оккупированных территориях.
- Людей массово вывозили автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу возле участков. За голосование их "благодарили" пищей.
- На выборах победила партия Владимира Путина "Единая Россия" – 49,82% голосов.
- Ряд стран заявили, что не признают результаты выборов на оккупированных территориях Украины. Например, США, Великобритания и Польша.