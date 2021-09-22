Бутафория и преступление России, – Кулеба о выборах на оккупированных территориях

Дмитрий Кулеба констатировал, что Россия как государство-оккупант грубо нарушила международное право. В частности, когда провела выборы в Государственную думу на оккупированных территориях.

Министр иностранных дел назвал голосование на Донбассе и в Крыму "бутафорией". Для статуса территорий эти выборы значения не имеют.

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Украина фиксирует доказательства преступлений

Сейчас мы не можем остановить Россию – это суровая реальность жизни, но идет фиксация доказательств совершения преступления Россией на оккупированных территориях, – отметил Кулеба.

По словам дипломата, эти доказательства когда станут основой для привлечения России к ответственности политической и юридической. Однако Кулеба признал, что политика и международная политика – это "игра в долгую".

"Украина фиксирует "политически и юридически" на уровне нот, принятых документов факты нарушений, совершенных Российской Федерацией", – сказал министр.

Что известно о выборах в Думу России