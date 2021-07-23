Ситуация в Минобороны начало ухудшаться, – Бутусов об увольнении в министерстве

Президент сменил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, это не единственная ротация в силовом блоке – Кабмин уже уволил трех заместителей министра обороны. Дела в Минобороны могут ухудшиться.

В эфире 24 канала главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что стоит за соответствующими увольнениями. По его словам, проблемы в Министерстве обороны накапливались последние 2 года.

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"Ситуация в армии, Минобороны, очень стремительно начала ухудшаться. Многие люди надеялись на какие-то позитивные изменения, но наоборот – изменения идут только в сторону ухудшения", – сказал Юрий Бутусов.

Он добавил, что скандалы вокруг Минобороны возникали постоянно. Речь идет о проблемах поставки, закупок, государственного оборонного заказа в частности.

"Все это привело к большому количеству конфликтов, которые привели даже к тому, что министр обороны Таран, они перестали разговаривать с главнокомандующим Вооруженными силами украины Русланом Хомчаком. То есть такого развала даже трудно было предвидеть", – рассказал журналист.

Вероятная причина увольнения Кондратюка

"Увольнение Кондратюка напрямую связано с провалом спецоперации по захвату бывшего судьи Николая Чауса в Молдове", – сказал Бутусов.

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Генпрокурор Молдовы официально обвинил украинские спецслужбы в похищении Чауса. Молдова требует допроса группы граждан, часть из которых связана с украинскими спецслужбами, добавил журналист.

Все попытки остановить этот скандал полностью оказались напрасными, потому что оставлено слишком много следов открытого вмешательства во внутренние дела,

– отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ".

По его мнению, сейчас Офис президента пытается определить, кто должен отвечать за тот провал.

23 июля Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка, который возглавлял СВР с июня 2020 года, должность занял директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

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Увольнение в силовых структурах: кратко