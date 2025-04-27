Воевал в Донецкой области и Курской области: ВСУ ликвидировали комбата из "Ахмата" Бувайсара Умханова

Украинские военные ликвидировали в Курской области военного из Чечни, который воевал на стороне России. Страна-агрессор уже признала, что за время полномасштабной войны против Украины погибли по меньшей мере 235 наемников из Чечни.

Об этом пишет 24 Канал на сообщение оккупантов.

Смотрите также На фоне победных заявлений Кремля Генштаб ошеломил потерями России и КНДР на Курщине

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного воина "Ахмата"

47-летний военный по имени Бувайсар Умханов погиб 24 апреля в результате боев с украинскими Силами обороны на Курском направлении. Он служил в должности командира батальона 4 бригады спецназа "Ахмат", что подчиняется российскому министерству обороны. Российские СМИ пишут, что оккупант погиб в результате удара по командному пункту российских войск.

О потере заявил командир формирования "Ахмат" Апти Алаудинов. Боец родом из Чеченской Республики выполнял преступные приказы Кремля.

Погиб наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позывной Тарзан,

– говорится в сообщении.

Известно, что Умханов был уроженцем станицы Гребенской Шелковского района Чеченской Республики.

Бывший подчиненный Бувайсара Умханова Александр Воложанин писал в сети, что он под его руководством воевал под Северодонецком. Ликвидированный оккупант, по его словам, первым вошел в город и боролся с украинскими защитниками. Российский военный говорит, что Умханов – "герой и супервоин".

Бувайсар Ухманов также внесен в базу "Миротворец" за причастность к геноциду украинского народа и участия в боевых действиях против Украины. Там также указывается, что оккупант был одним из тех, кто весной 2022 года участвовал в убийствах мирных жителей, грабежах, разбоях и мародерстве.

Напомним, хотя Россия и заявила, что ВСУ отходят из Курской области, но эта информация неправдива. Сейчас украинские бойцы успешно там активизировались и наносят значительные потери противнику. Так недавно на этом направлении воины уничтожили группу морпехов 810 бригады России.