Был "Бабай" и нет: в Запорожье ликвидировали одиозного террориста, который хотел "взять" Киев

В Украине ликвидировали российского оккупанта Александра Можаева с позывным "Бабай". Силы обороны Украины ликвидировали "Бабая" на Запорожском направлении.

Об обезвреживании террориста сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан. Других деталей о ликвидации террориста "Бабая" Штефан не сообщил.

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В России подтверждают гибель "Бабая"

Российские телеграм-каналы тоже пишут, что Можаев отошел в вечность. Однако пропагандисты сдержанно пишут, мол, террорист "Бабай" якобы умер, а не был ликвидирован.

Еще в 2014 году "Бабай" пугал украинцев угрозами, которые в 2022 году использовала российская пропаганда. В частности, "Бабай" говорил, что якобы в ближайшее время Киев будет захвачен. Тезис о "Киеве за три дня" использовали и пропагандисты в начале полномасштабного вторжения.

"Побил горшки" с Гиркиным, хранил марихуану: что известно о "Бабае"

СМИ активно начали писать о "Бабае" во время аннексии Крыма в 2014 году и начала войны на Востоке Украины. На Донбассе террорист командовал "Вольчей сотней". Осенью 2014 года "Бабай" сбежал с Донбасса, когда российские военные потерпели неудачу в Краматорске.

Тогда российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков, которого удерживают в России, жаловался, что "Бабай" и большая группа так называемых "казаков" дезертировали с Донбасса.

По словам Гиркина, Можаев отказался выполнять приказы. После побега в оккупированный Крым в 2014 году "Бабай" фантазировал, что России удастся захватить Славянск и Краматорск.

Можаев рассказывал, что он решил приехать в Украину, поскольку в России его разыскивают за убийство.

"Кавказ.Реалии" писали, что Можаев был осужден за хранение марихуаны. Можаеву грозило до пяти лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей по двум статьям Уголовного кодекса. В конце концов, суд приговорил его к штрафу лишь в 60 тысяч.

Можаев штраф не оплатил, поэтому в марте 2022 года в России было возбуждено исполнительное производство.

По данным СМИ, Можаев с сентября 2013 года находится в федеральном розыске за драку в кубанской станице Выселки. Бабаю инкриминируют убийство.

В 2016 году россияне заявили, что открыли против банды "Бабая" расследование, ведь оказалось, что Можаев и его сообщники занимались изнасилованиями и убийствами.

Александр Можаев родился в 1977 году в Белореченске. С 1990-х годов находился в казачьем формировании "Волчья сотня" в родном городе.