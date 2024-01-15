Ранее эти российские самолеты якобы выходили на дежурство вблизи Кирилловки Запорожской области. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что самолеты могли потерпеть поражение из-за friendly fire (дружественного огня).
Важно Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самоледе" России над Азовским морем 14 января
У россиян это уже традиция
Он отметил, что 12 января самолет, похожий на сбитый А-50, видели в Бердянске, где он кружил над акваторией залива – над Азовским морем.
Также заместитель председателя Бердянского районного совета прокомментировал возможность применения россиянами дружественного огня (обстрел врагом своих же самолетов – 24 Канал).
Friendly fire – у них это уже традиция. Поэтому покружил тот самолет, что-то не понравилось возможно российской противовоздушной обороне и ударили по нему,
– предположил он.
Однако нельзя исключать и тот факт, что предположительно в Украине появилось лучшее оружие, которое и ударило по российским самолетам.
"В одном и другом варианте это очень хорошо: и если россияне по себе стреляют, и если мы по ним так далеко бьем", – подчеркнул Виктор Дудукалов.
Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала
Больше об ударах по российским самолетам
- Вечером 14 января появилось сообщение, что над Азовским морем были поражены два самолета врага. ДРЛВ А-50 был сбит, а самолет Ил-22 получил повреждение двигателей, однако экипаж его дотащил до аэропорта в Анапе.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января подтвердил уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22. Он поблагодарил за это воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- Позже в сети появилось фото поврежденного Ил-22. Спикер ПС Юрий Игнат, комментируя фото самолета, отметил, что борт не подлежит восстановлению. Он добавил, что на самолете был пожар, а члены экипажа получили ранения, более того, среди них могут быть и погибшие.