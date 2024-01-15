Ранее эти российские самолеты якобы выходили на дежурство вблизи Кирилловки Запорожской области. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что самолеты могли потерпеть поражение из-за friendly fire (дружественного огня).

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У россиян это уже традиция

Он отметил, что 12 января самолет, похожий на сбитый А-50, видели в Бердянске, где он кружил над акваторией залива – над Азовским морем.

Также заместитель председателя Бердянского районного совета прокомментировал возможность применения россиянами дружественного огня (обстрел врагом своих же самолетов – 24 Канал).

Friendly fire – у них это уже традиция. Поэтому покружил тот самолет, что-то не понравилось возможно российской противовоздушной обороне и ударили по нему,

– предположил он.

Однако нельзя исключать и тот факт, что предположительно в Украине появилось лучшее оружие, которое и ударило по российским самолетам.

"В одном и другом варианте это очень хорошо: и если россияне по себе стреляют, и если мы по ним так далеко бьем", – подчеркнул Виктор Дудукалов.

Обратите внимание! Украинские силы уже наносили поражение по самолету А-50. 26 февраля 2023 года на аэродроме в Мачулищах в Беларуси в результате удара был поврежден российский военный борт. Он получил значительные разрушения.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

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