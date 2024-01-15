Раніше ці російські літаки нібито виходили на чергування поблизу Кирилівки Запорізької області. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що літаки могли зазнати ураження внаслідок friendly fire (дружнього вогню).
Важливо Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня
У росіян це вже традиція
Він зазначив, що 12 січня літак, схожий на збитий А-50, бачили в Бердянську, де він кружляв над акваторію затоки – над Азовським морем.
Також заступник голови Бердянської районної ради прокоментував можливість застосування росіянами дружнього вогню (обстріл ворогом своїх же літаків – 24 Канал).
Friendly fire – у них це вже традиція. Тому покружляв той літак, десь щось не влаштувало можливо російську протиповітряну оборону та й вгатили по ньому,
– припустив він.
Проте не можна виключати й той факт, що імовірно в Україні з'явилася краща зброя, яка влучила по російських літаках.
"В одному і в іншому варіанті це дуже добре: і якщо росіяни по собі гатять, і якщо ми по них так далеко б'ємо", – наголосив Віктор Дудукалов.
Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу
Більше про удари по російських літаках
- Ввечері 14 січня з'явилось повідомлення, що над Азовським морем було уражено два літаки ворога. ДРЛВ А-50 було збито, а літак Іл-22 зазнав ураження двигунів, проте екіпаж його дотягнув до аеропорту в Анапі.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління противника Іл-22. Він подякував за це воїнам Повітряних сил Збройних Сил України.
- Пізніше в мережі з'явилось фото нібито пошкодженого Іл-22. Речник ПС Юрій Ігнат, коментуючи фото літака, зазначив, що борт не підлягає відновленню. Він додав, що на літаку була пожежа, а члени екіпажу зазнали поранень, ба більше, серед них можуть бути й загиблі.