Был возле эпицентра попадания: водителю троллейбуса, пострадавшему в Харькове, ампутировали две ноги

Водитель троллейбуса, который получил ранения во время обстрела Харькова, находится в тяжелом состоянии. Медикам пришлось ампутировать ему две нижние конечности.

В областной прокуратуре сообщили, что водитель троллейбуса был в эпицентре попадания во время взрыва в Харькове. Среди других раненых он больше всего пострадал.

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Водителю троллейбуса ампутировали ноги

Сам троллейбус был без пассажиров. На момент удара в нем был только водитель.

Водитель троллейбуса находится в тяжелом состоянии. Во время взрыва он был возле эпицентра попадания. Пострадавшему ампутированы две нижних конечности,

– сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Что касается остальных раненых, то большинство из них – прохожие. Всего пока известно о десяти пострадавших, медики оказывают им помощь. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что 4 раненых госпитализировали в больницу.

Что известно об обстреле Харькова