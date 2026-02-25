Мы не были готовы, – командующий Нацгвардии откровенно о начале большой войны

С начала полномасштабного вторжения россияне смогли оккупировать 5 тысяч километров украинской земли. Это достаточно большая территория.

Командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук, что этого не произошло бы, если бы наше государство было к этому готово. Поэтому в начале Украина много потеряла.

Смотрите также Победить империю реально? С какими войнами в истории сравнивают войну Украины с Россией и чем они закончились

"Мы не были готовы. Поэтому мы потеряли в начале очень много. Если бы мы знали, уверенно действовали, были расставлены все на позициях, то не было бы такого. Были бы взорваны вовремя все мосты, если бы была проделана работа в инженерном плане", – сказал он.

Если сейчас наши военные знают, что враг наступает, есть данные о районе сосредоточения, с которого он будет действовать, то ВСУ направляют все средства, которые дотягиваются, и уничтожают оккупантов. Тогда российские планы меняются.

То есть если бы мы так действовали, а мы же видели и знали, что на границах стоит противник, то надо было по нему работать всеми средствами, тогда все было бы по-другому,

– подчеркнул командующий Нацгвардии.

Что происходило в первые дни вторжения?

Александр Пивненко отметил, что с 28 января военные уже были готовы, занесли на свой этаж, где располагался отдельный заезд специального назначения, мешки с песком. Хотя личный состав не верил, что начнется полномасштабная война. Одним из главных признаков стало то, что 23 февраля из консульства России выехали их люди, послы. Они выезжали через Гоптовку.

Я понял, что в любом случае это произойдет. Мы собрали всех военнослужащих, поставили задачу, вывели мобильные группы на окраины Харькова. Я ждал и распустил всех по домам. Потому что никаких официальных распоряжений никто не отдавал. Я встретил взрывы дома в постели. Мы быстро собрались. Через два часа мы уже были готовы к действиям,

– вспомнил он.

Он отдал всем распоряжения, чем заниматься. Наших военнослужащих переодели в гражданскую форму. Они поехали на гражданских машинах в направлении границы с Гоптовкой, где были бои. Было важно понять, где враг находится сейчас.

Сколько у меня времени? Надо сейчас сниматься, переходить, менять локацию? Или мы можем еще на этом месте побыть и повоевать? Лично я поехал за моими людьми. Поехали по окраине города Харькова войти во взаимодействие с нашими военнослужащими, 92 бригада, танковый институт, курсанты Национальной академии, другие подразделения, ТрО и тому подобное, чтобы разобраться, кто где есть, найти коннект и действовать слаженно,

– сказал украинский генерал.

Они ехали на задание на Циркуны. Надо было поддержать военнослужащих, танкистов. На повороте встретили оккупантов. Они подумали, что это свои, потому что не ожидали.

Задача – заехать в Циркуны и поддержать. Заехали к ним на блокпост. Когда начался бой, то мы поняли, что это не наши военнослужащие. У нас сработали наводчики-операторы. Мы уничтожили танк с 30 выстрелов. Отлетела башня, разрезали БМП пополам, уничтожили тот блокпост. А потом ВСУ зашли на тот блокпост, забрали пленных, которые там были, и заняли его,

– добавил Александр Пивненко.

Александр Пивненко о войне: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте?