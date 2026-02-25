Командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук, что этого не произошло бы, если бы наше государство было к этому готово. Поэтому в начале Украина много потеряла.
"Мы не были готовы. Поэтому мы потеряли в начале очень много. Если бы мы знали, уверенно действовали, были расставлены все на позициях, то не было бы такого. Были бы взорваны вовремя все мосты, если бы была проделана работа в инженерном плане", – сказал он.
Если сейчас наши военные знают, что враг наступает, есть данные о районе сосредоточения, с которого он будет действовать, то ВСУ направляют все средства, которые дотягиваются, и уничтожают оккупантов. Тогда российские планы меняются.
То есть если бы мы так действовали, а мы же видели и знали, что на границах стоит противник, то надо было по нему работать всеми средствами, тогда все было бы по-другому,
– подчеркнул командующий Нацгвардии.
Что происходило в первые дни вторжения?
Александр Пивненко отметил, что с 28 января военные уже были готовы, занесли на свой этаж, где располагался отдельный заезд специального назначения, мешки с песком. Хотя личный состав не верил, что начнется полномасштабная война. Одним из главных признаков стало то, что 23 февраля из консульства России выехали их люди, послы. Они выезжали через Гоптовку.
Я понял, что в любом случае это произойдет. Мы собрали всех военнослужащих, поставили задачу, вывели мобильные группы на окраины Харькова. Я ждал и распустил всех по домам. Потому что никаких официальных распоряжений никто не отдавал. Я встретил взрывы дома в постели. Мы быстро собрались. Через два часа мы уже были готовы к действиям,
– вспомнил он.
Он отдал всем распоряжения, чем заниматься. Наших военнослужащих переодели в гражданскую форму. Они поехали на гражданских машинах в направлении границы с Гоптовкой, где были бои. Было важно понять, где враг находится сейчас.
Сколько у меня времени? Надо сейчас сниматься, переходить, менять локацию? Или мы можем еще на этом месте побыть и повоевать? Лично я поехал за моими людьми. Поехали по окраине города Харькова войти во взаимодействие с нашими военнослужащими, 92 бригада, танковый институт, курсанты Национальной академии, другие подразделения, ТрО и тому подобное, чтобы разобраться, кто где есть, найти коннект и действовать слаженно,
– сказал украинский генерал.
Они ехали на задание на Циркуны. Надо было поддержать военнослужащих, танкистов. На повороте встретили оккупантов. Они подумали, что это свои, потому что не ожидали.
Задача – заехать в Циркуны и поддержать. Заехали к ним на блокпост. Когда начался бой, то мы поняли, что это не наши военнослужащие. У нас сработали наводчики-операторы. Мы уничтожили танк с 30 выстрелов. Отлетела башня, разрезали БМП пополам, уничтожили тот блокпост. А потом ВСУ зашли на тот блокпост, забрали пленных, которые там были, и заняли его,
– добавил Александр Пивненко.
Какая сейчас ситуация на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ освободили 400 квадратных километров на Александровском направлении. Ситуация там остается сложной, враг продолжает давление, применяет малые штурмовые группы, артиллерию, беспилотные средства и бронетехнику. Однако наши защитники не только удерживают позиции, но и проводят наступательные действия.
ГУР проводит наступательные действия под Степногорском. Они восстановили контроль над ключевыми позициями, нанеся значительные потери врагу.
По информации ISW, ВСУ имеют преимущество на важных направлениях. В частности, на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. В то же время темпы оккупантов замедлились.