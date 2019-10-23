Была в АТО, имела контузию: что известно о похитительнице младенца на Киевщине

Похитительницу 3-месячного младенца в поселке Коцюбинское Киевской области зовут Анастасия, ей 26 лет. Женщина по образованию – воспитатель. Раньше была в АТО на Донбассе, где получила контузию. После возвращения с войны она забеременела, но потеряла ребенка. Тогда у женщины и зародился план о похищении чужого младенца.

Начальник полиции Ирпеня Олег Петренко на брифинге рассказал, что похитительница проживала в Бердичеве на Житомирщине.

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Что известно о похитительнице ребенка?

Она училась в одном из местных колледжей на воспитательницу. Позже поехала на Донбасс, где продолжается российско-украинская война.

Женщина находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов и получила контузию. После контузии переехала жить в один из жилых комплексов Киево-Святошинского района, где познакомилась с молодым человеком. Сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы,

– рассказал Петренко.

От этого мужчины женщина забеременела, но беременность в силу определенных обстоятельств была прервана.

К слову, пользователи фейсбук пишут, что похитительницей является 26-летняя Анастасия Полищук. Она якобы часто писала в сети о сборе средств для детей.

Почему женщина решила похитить чужого ребенка?

Анастасия очень хотела стать матерью, но после прерывания беременности якобы больше не могла иметь детей. Поэтому она пошла на преступление и выкрала младенца.

"Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее случилось внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме", – рассказал Петренко.

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На самом деле после прерывания беременности женщина добавилась в соцсетях в разные группы помощи молодым матерям. С тех пор она все время вынашивала план по похищению чужого ребенка. 23 октября Анастасия реализовала свое намерение и похитила 3-месячного мальчика в Коцюбинском.

Что грозит похитительнице?

Правоохранители задержали похитительницу младенца. Сейчас она сотрудничает со следствием и дает показания. 25 октября ей должны избрать меру пресечения, прокуроры требуют содержания под стражей.

По факту похищения ребенка в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Что известно о похищении младенца?

Похитительница утром 23 октября приехала в Коцюбинское, чтобы познакомиться с малоимущей семьей ребенка. Она якобы хотела оказать людям помощь и обменять детские вещи.



Там она встретилась с матерью ребенка и женщины решили прогуляться по городу. В это время мать зашла в почтовое отделение и попросила неизвестную подержать ее малыша. Тогда злоумышленница и похитила 3-месячного ребенка и сбежала с ним на серой легковушке.



Полиция ввела в столице план "перехват". Впоследствии патрульные остановили машину похитительницы, однако ее в авто не было. Водитель автомобиля, который оказался таксистом, дал показания правоохранителям.

Через несколько часов похитительницу с 3-месячным мальчиком нашли в поселке Софиевская Борщаговка на Киевщине. Ребенок жив и невредим.