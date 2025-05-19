Были ли испытания "Ярса" прошлой ночью: в Defence Express ответили

В ГУР накануне предупредили, что в ночь на понедельник, 19 мая, Россия планирует осуществить демонстративный "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Он, очевидно, не состоялся.

Как отметил главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала, если бы запуск действительно произошел, уже утром появилась бы соответствующая информация, ведь подобные события обычно фиксируют очевидцы. К тому же, есть много интересных нюансов, почему он мог не произойти.

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Почему место для запуска "Ярса" является нетипичным

Катков вспомнил, что на этот раз Россия выбрала нетипичный район для запуска – позицию ракетного полка 31-й ракетной армии войск стратегического назначения, базирующегося вблизи поселка Свободный, в 25 километрах от Нижнего Тагила.

Если бы они действительно в ночь на 19 мая запустили бы межконтинентальную баллистическую ракету, мы бы утром уже читали, что был какой-то запуск, его сняли бы местные,

– добавил он.

Обычно для таких целей россияне используют полигон "Кура" на Камчатке. Учитывая возможную траекторию полета "Ярса", ракету можно было зафиксировать в районах Якутска или Ханты-Мансийска. Однако на этот раз нет никаких подтверждений, ни одного видео, что указывало бы на пуск. Вероятно, что-то пошло не так.

Напомним, в 2023 году Россия уже осуществила две попытки запуска этой ракеты, которые завершились неудачно. В обоих случаях возникли проблемы на этапе отделения ступеней ракеты в околоземном пространстве.

Также стоит упомянуть, что космодром Плесецк, с которого ранее проводили подобные запуски, расположен в Архангельской области – примерно в 1300 километрах от границ Украины и в 450 километрах от Финляндии.

Почему запуск "Ярса" не состоялся

Как отметили в Defence Express, подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" это не вопрос одного – двух дней. Это сложный и длительный процесс, который предусматривает тщательную подготовку.

Некоторые эксперты связывают запланированный запуск с предстоящим возможным разговором между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По мнению Олега Каткова, демонстрация стратегических возможностей в виде "Ярса" является попыткой запугать и напомнить о наличии ядерного оружия – как о единственном рычаге влияния, который еще остался в арсенале Кремля.

У них нет ничего в активе, кроме ядерного оружия для продолжения любого диалога,

– подчеркнул он.

Фактически, Россия на международной арене постоянно использует ядерную риторику, поскольку больше не имеет никакого другого инструмента, способного обеспечить ей статус "великой державы". Без ядерного оружия, вероятно, страны-агрессора в нынешнем виде уже не было бы.

Почему Россия не угрожала "Орешником"

Стоит отметить, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" предназначена для поражения целей в Европе. Ее дальность не позволяет достичь территории США, поэтому для угрозы Вашингтону, Нью-Йорку или Лос-Анджелесу нужны именно межконтинентальные ракеты с дальностью более 10 000 километров – РС-24 "Ярс".

Зато ракеты средней дальности (1000 – 5500 километров) Кремль пытается демонстрировать как инструмент давления именно на Европу. В условиях, когда американские войска до сих пор дислоцируются на европейском континенте, развертывания таких ракет значительно меняет баланс ядерных сил.

Развертывание условных "Орешников" позволит России перенацелить свои "Ярсы", "Сарматы" и другие межконтинентальные ракеты исключительно на США. Это о том, что в случае реальной ядерной войны на США полетит значительно больше ракет,

– отметил Катков.

Все это напоминает ситуацию Холодной войны, когда обе стороны массово размещали ракеты с ядерными боеголовками: в СССР – "Пионеры", в США – Pershing II.