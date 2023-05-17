Путин – законная цель: Буданов рассказал, были ли попытки его ликвидировать

С начала российско-украинской войны у всех нормальных людей есть мечта о том, чтобы не стало президента Владимира Путина. В разведке сказали, есть ли кремлевский карлик законной целью для Украины и предпринимало ли наше государство какие-либо попытки его ликвидировать.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов дал очередное интервью, в котором отметил, что для Украины президент враждебного государства является вполне законной целью. Однако вместе с тем он, очевидно, не видит смысла в том, чтобы пробовать совершать на него покушения.

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Зачем?

По словам главного разведчика нашей страны, теоретически можно ликвидировать любого человека, в частности диктатора враждебного государства. Однако возникает вопрос о целесообразности таких намерений.

Да (Путин является законной целой – 24 Канал). Но делает ли Украина попытки его уничтожения. Нет, не делает. Есть ли объективная возможность. Это трудный вопрос. Он чисто теоретический. Реально ли уничтожить какого-нибудь человека. Реально? Реально,

– констатировал Буданов.

Собственно, он не объяснил, почему Путина необязательно ликвидировать и это не приоритет.

Однако можем предположить, что речь здесь идет, в частности, о том, что Россия уже 300 лет ведет войну против Украины. За это время был на "престоле" не только кремлевский карлик.

Буданов о ликвидации Путина: смотрите интервью с главой ГУР на канале ISLND TV

Было ли покушение на Путина