Путин – законная цель: Буданов рассказал, были ли попытки его ликвидировать
Источник:ISLND TV
С начала российско-украинской войны у всех нормальных людей есть мечта о том, чтобы не стало президента Владимира Путина. В разведке сказали, есть ли кремлевский карлик законной целью для Украины и предпринимало ли наше государство какие-либо попытки его ликвидировать.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов дал очередное интервью, в котором отметил, что для Украины президент враждебного государства является вполне законной целью. Однако вместе с тем он, очевидно, не видит смысла в том, чтобы пробовать совершать на него покушения.
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Зачем?
По словам главного разведчика нашей страны, теоретически можно ликвидировать любого человека, в частности диктатора враждебного государства. Однако возникает вопрос о целесообразности таких намерений.
Да (Путин является законной целой – 24 Канал). Но делает ли Украина попытки его уничтожения. Нет, не делает. Есть ли объективная возможность. Это трудный вопрос. Он чисто теоретический. Реально ли уничтожить какого-нибудь человека. Реально? Реально,
– констатировал Буданов.
Собственно, он не объяснил, почему Путина необязательно ликвидировать и это не приоритет.
Однако можем предположить, что речь здесь идет, в частности, о том, что Россия уже 300 лет ведет войну против Украины. За это время был на "престоле" не только кремлевский карлик.
Буданов о ликвидации Путина: смотрите интервью с главой ГУР на канале ISLND TV
Было ли покушение на Путина
- Вспомним к этой теме, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль, после чего в России начали взывать о покушении на жизнь президента. Хотя, как известно, Путин в то время не присутствовал в помещении дворца.
- В этом же интервью глава ГУР Буданов комментировал вопрос о том, причастна ли к этому Украина. Собственно, он прямо на него не ответил, однако констатировал, что если бы Россия не начала полномасштабную войну – такое бы не происходило.
- В то же время главный разведчик Украины уверен, что диктатор серьезно болен Однако надеяться, что он уже "завтра" отправится к Кобзону – не стоит.