Были попытки продвинуться у границы Харьковщины, – Трегубов о "накоплении войск врага"

Россияне пытались двигаться возле границы Харьковской области. Но враг не совершал масштабных атак на этом направлении. Противник активно действует на возле Волчанска, ситуация в области не меняется.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова. Российские оккупанты "прощупывают" ситуацию на позициях Сил обороны, но расширять плацдарм не собираются.