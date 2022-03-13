Были взрывы в аэропорту Ивано-Франковска, инфраструктуру аэродрома добивают, – Марцинкив
Россияне утром 13 марта снова обстреляли аэропорт в Ивано-Франковске. Мэр сообщил, что враг добивает инфраструктуру аэродрома.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в национальном эфире подтвердил, что утром 13 марта российские захватчики снова нанесли удар по аэропорту.
Читайте также Предварительно, в Ивано-Франковске снова били по аэропорту, – Марцинкив
Враг полностью уничтожает инфраструктуру аэродрома
Произошли взрывы в аэропорту, добивают нашу инфраструктуру аэродрома, она уже почти разрушена,
– сообщил Марцинкив.
Он напомнил, что это уже третья атака россиян на аэропорт. По предварительной информации, в этот раз удалось избежать жертв.
Мэр Ивано-Франковска обратился к украинцам с просьбой не распространять в сети подробную информацию о том, где происходит атака, не публиковать фото и видео. Все это может использовать противник.
Кроме того, Марцинкив обратил внимание, что Россия хочет посеять дополнительную панику, потому и бьет по Западной Украине. Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области являются тылом Украины, местом, куда прибыли многие переселенцы.
Взрывы в Ивано-Франковске
С 03:30 в течение 3 часов в Ивано-Франковске, как и почти по всей Украине, действовала воздушная тревога. После ее отмены через несколько минут в городе снова предупредили об опасности. Местные жители услышали взрывы. Впоследствии сообщили, что, вероятно, враг бил по аэропорту.
Ранее – Ивано-Франковск снова атаковали 11 марта: смотрите видео