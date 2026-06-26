Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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Подробности ночной воздушной атаки на Украину

С 18:00 25 июня и до утра 26 июня вражеские войска атаковали мирные украинские города, применив 7 баллистических ракет типа "Искандер-М" по Киевской и Полтавской областям. Запуск осуществлялся с территории Брянской и Курской областей России.

Также оккупанты запустили 189 ударных беспилотников различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" с направлений Курска, Орела, Брянска, Приморско-Ахтарска, в России, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– уточнили в ВС.

По состоянию на 9:00 силы ПВО сумели сбить или обезвредить 177 целей, из них 3 баллистические ракеты и 174 дрона различных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Однако, несмотря на это, в 12 точках зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных дронов. Еще в 6 точках фиксируется падение обломков.

В ПС отметили, что атака России на Украину продолжается до сих пор. Там призвали соблюдать соответствующие правила безопасности.

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Где ночью гремели взрывы в Украине?

Взрывы слышали в Сумах. Там враг нанёс удар по 9-этажному жилому дому. В результате удара загорелась крыша многоэтажки. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 40 жильцов дома.

На юге Одесской области россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. Несколько населенных пунктов Измаильского района временно остались без электроснабжения. Воспламенился коттедж.

Дроны и ракеты летели по промышленным объектам в Кременчуге, что в Полтавской области. В результате атаки также произошло частичное отключение электроэнергии.

Вечером 25 июня оккупанты нанесли баллистический удар по столице. Осколки упали в Дарницком районе Киева, произошло возгорание складского помещения. В результате атаки, как отмечают местные власти, ранения получили два человека.