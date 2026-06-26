Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
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Деталі нічної повітряної атаки на Україну
З 18:00 25 червня й до ранку 26 червня ворожі війська атакували мирні українські міста, застосувавши 7 балістичних ракет типу "Іскандер-М" по Київській та Полтавській областях. Пуск здійснювався із територій Брянської та Курської областей Росії.
Також окупанти випустили 189 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– уточнили в ПС.
Станом на 9:00 сили ППО зуміли збити чи знешкодити 177 цілей, з них 3 балістичні ракети та 174 дронів різних типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Та попри це, на 12 локаціях зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних дронів. Ще на 6 локаціях – фіксують падіння уламків.
У ПС зауважили, що атака Росії на Україну триває і досі. Там закликали дотримуватись відповідних правил безпеки.
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Де вночі гриміли вибухи в Україні?
Вибухи чули у Сумах. Там ворог вгатив по 9-типоверховому житловому будинку. Внаслідок удару спалахнула покрівля багатоповерхівки. Надзвичайники евакуювали 40 мешканців будинку.