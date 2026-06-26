Після першої ночі серія вибухів пролунала у Кременчуці. Монітори повідомляли про удари балістикою по місту, а також атаку безпілотників.

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Які наслідки нічної атаки на Кременчук?

Вранці в ОВА повідомили про наслідки обстрілу Кременчуцького району. Там заявили, що сталося влучання ракет та БпЛА по промислових об'єктах.

Унаслідок атаки також відбулося часткове відключення електроенергії.

"Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", – йдеться у повідомленні адміністрації.

До слова, під ударами дронів уночі та вранці перебувала і Сумщина. Там ворог влучив безпілотником у 9-поверхівку. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку, а пожежу, яка виникла на даху, загасили.

Уночі Росія також атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської громади на Одещині. Поранення дістала одна людина. Без світла залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів громади, повідомили в Ізмаїльській РВА.

Увечері 25 травня ворог вдарив кількома балістичними ракетами по Києву. У Дарницькому районі зайнялися складські приміщення. До гасіння залучалося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Двоє людей постраждали – їм надали допомогу на місці.