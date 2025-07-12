Было 26 ракет и 597 дронов, более половины из них –"Шахеды", – Зеленский о массированной атаке
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь на 12 июля, выпустив 26 ракет и 597 дронов, из которых более половины были "Шахеды".
- Вследствие атаки пострадала гражданская инфраструктура, погибли 2 человека, около 20 ранены, ПВО сбила более 20 ракет и большинство дронов.
Россия нанесла очередной массированный удар по Украине в ночь на 12 июля. Враг выпустил по Украине 26 ракет и 597 дронов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
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Как Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине?
В течение ночи Россия нанесла удар по ряду регионов Украины. Для атаки враг использовал 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них – "Шахеды". Силами ПВО было обезврежено более 20 ракет и большинство ударных БпЛА.
К сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людей в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь,
– Говорится в сообщении.
Президент подчеркнул необходимость внедрения жестких вторичных санкций для тех, кто помогает России в изготовлении дронов и зарабатывать на нефти.
"Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, что спасут жизни", – резюмировал Зеленский.
Последствия российской атаки / Фото ГСЧС
Сколько ракет и "Шахедов" сбила ПВО?
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 12 июля враг атаковал 623 средствами воздушного нападения:
- 597 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (339 – "Шахеды");
- 26 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области России.
К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 10:00 ПВО сбито 344 средства воздушного нападения противника:
- 319 вражеских БпЛА типа "Шахед";
- 25 крылатых ракет Х-101.
Еще 258 дронов-имитаторов было локально потеряно, или подавлено РЭБ.
Зафиксировано попадание 1 ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых дронов на 19 локациях.