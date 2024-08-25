Было два попадания, в том числе в газопровод, – Терехов о ночном обстреле Харькова

В Харькове зафиксировано два попадания в результате обстрела в ночь на 25 августа, в частности, в газопровод. Известно о пострадавших и поврежденных домах.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов по состоянию на утро 25 августа.

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Этой ночью в Харькове было два попадания. Первое – в Слободском районе, там уничтожены два дома, еще по меньшей мере 10 повреждены. 6 человек получили травмы,

– рассказал мэр.

Второе попадание, по словам Терехова, было в газопровод – пожар там удалось локализовать. На месте попадания продолжают работать коммунальные службы, работники ГСЧС.

Враг атаковал трижды: последствия

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал о последствиях трех ракетных ударов по Харькову и Чугуеву

В Слободском районе зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Пострадали 6 человек: у одного человека - ранение головы, у 5 – острая реакция на стресс,

– отметил Чубенко.

Повреждены 20 домов

По данным прокуратуры, 5 частных домов разрушены полностью, еще в 20 повреждены фасады, выбиты стекла и окна.

В Индустриальном районе - попадание в промышленной зоне. Без пострадавших.

В Чугуеве – попадание в хозяйственную постройку на территории частной жилой застройки. 5 человек получили ранения, среди которых двое детей.

Последствия атаки по Харькову: видео

Чем атаковал враг

Предварительно, для обстрелов враг использовал ракеты авиационного базирования Х-59, модель Д9МА. Данный тип ракет запускается с самолетов моделей СУ.

Важно! В целом в результате указанных обстрелов пострадали 11 человек.