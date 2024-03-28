Делаем все, чтобы у наших воинов было больше оружия, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 28 марта записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем президент рассказал о международной коммуникации, которую вел в течение дня.

В частности, важным был разговор украинского главы со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Также президент разговаривал и с другими нашими партнерами.

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Зеленский сказал о новом руководителе Службы внешней разведки

Президент подчеркнул, что в этот день он представил коллективу нашей Службы внешней разведки Украины нового руководителя – это боевой генерал Олег Иващенко.

Человек опытный, сильный. Аналитический потенциал нашей разведки достаточно высок, сейчас должны добавить ей возможностей оперативных действий. Нужно больше информации, больше возможностей влияния,

– объяснил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что Россия тратит миллиарды и миллиарды долларов США ежегодно на операции в странах их интереса. В частности, оккупанты распространяют хаос, подрывают работу нормальных институтов, вкладываются в дезинформацию, в подкуп общественных и политических лидеров.

"Это касается различных регионов планеты – чувствительных регионов. Африка, различные части Азии, Европа очень уязвима для дестабилизаций, которые провоцирует и подпитывает путинская система. Америка – и Северная, и Латинская – также являются объектом российской разведывательной и хаотизирующей деятельности. Во многом это их влияние работает против нашего государства и нашей защиты", – отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что, очевидно, Украина не может противопоставить подобный ресурс, который есть у России, в частности финансовый. Но, по словам президента, украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями.

Служба внешней разведки Украины должна стать значительно активнее в выполнении ее институциональных задач. С другой стороны, надежная работа такой организации не может быть дешевой. И это сейчас задача для правительства в целом и Министерства финансов,

– заявил глава государства.

Зеленский отметил, что нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки – расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и в целом под развитие системы внешней разведки.

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Разговор с Джонсоном и председателем Национального собрания Франции

Зеленский также отметил, что в этот день он говорил со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном. Этот разговор был о том, что сейчас самое главное для защиты жизни и международной безопасности.

Я проинформировал о ситуации на фронте сейчас, о продолжении российских ударов по нашим городам – этот их террор только увеличивается и может быть остановлен только физической силой нашей защиты,

– пояснил президент.

Он также отметил, что Украина благодарна за поддержку Соединенным Штатам и каждому американцу, которые чувствуют так же, как и мы, что свобода никогда не должна проигрывать.

"И очень важно, чтобы Конгресс сохранял свое лидерство, чтобы защита свободы оставался идеей, объединяющей и внутри стран, и мировое большинство. Именно сейчас нашей решимостью, нашими совместными действиями решается, каким будет мир наших детей", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что фактически именно о таких же вещах говорил и с председателем Национального собрания Франции, которая была с визитом в Украине.

Я благодарен за внимание к нашему государству, к тому, как украинцы выдерживают это время, эту битву. Мы обсудили перспективы, как можем приблизить справедливое окончание этой войны и изгнание российских оккупантов. Я поблагодарил за поддержку парламентом Франции соглашения по безопасности, заключенного с президентом Макроном,

– отметил он.

По словам главы государства, они также говорили и о недавних предложениях по безопасности Макрона. Обо всем том, что добавляет защиты от российской агрессии, и все то, что ограничивает российский потенциал войны, реально служит миру в Европе.

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Встреча с делегацией Европарламента и доклад Умерова

Президент рассказал, что в этот день также встретился с делегацией Европарламента – представителями группы Renew Europe. Зеленский отметил, что это весомая европейская политическая группа.

Вскоре – выборы в Европейский парламент, и мы в Украине все должны привыкать, что это процесс и для Украины важен. Конечно, говорили и о поддержке, и об угрозах, которые есть сейчас, и о том, чего можем достичь все вместе в Европе – каждый, защищая собственную страну, но также и общие ценности, а значит, безопасность всех европейцев,

– подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что был также и доклад министра обороны Украины Рустема Умерова по оборонным пакетам.

"То, что получаем. То, над чем работаем с партнерами. Делаем все, чтобы у наших воинов было больше возможностей, больше оружия. И это будет", – сказал украинский глава.

Напоследок, он поблагодарил всех, кто помогает, защищает Украину и уничтожает оккупанта.