Зокрема, важливою була розмова українського очільника зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Також президент розмовляв і з іншими нашими партнерами.

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Зеленський сказав про нового керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент наголосив, що цього дня він представив колективу нашої Служби зовнішньої розвідки України нового керівника – це бойовий генерал Олег Іващенко.

Людина досвідчена, сильна. Аналітичний потенціал нашої розвідки достатньо високий, зараз маємо додати їй можливостей оперативних дій. Потрібно більше інформації, більше можливостей впливу,

– пояснив глава держави.

Глава держави підкреслив, що Росія витрачає мільярди й мільярди доларів США щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Зокрема, окупанти поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію, у підкуп громадських і політичних лідерів.

"Це стосується різних регіонів планети – чутливих регіонів. Африка, різні частини Азії, Європа дуже вразлива для дестабілізацій, які провокує та підживлює путінська система. Америка – і Північна, і Латинська – також є об’єктом російської розвідувальної та хаотизованої діяльності. Багато в чому цей їхній вплив працює проти нашої держави й нашого захисту", – зауважив він.

Зеленський також підкреслив, що, очевидно, Україна не може протиставити подібний ресурс, який є у Росії, зокрема фінансовий. Але, за словами президента, українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями.

Служба зовнішньої розвідки України повинна стати значно активнішою у виконанні її інституційних завдань. З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою. І це зараз завдання для уряду загалом і Міністерства фінансів,

– заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що потрібно шукати й знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки – розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки.