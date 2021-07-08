У нас было письмо от Авакова, – Данилов о санкциях СНБО в отношении контрабандистов

Совет нацбезопасности и обороны в апреле ввел персональные санкции против контрабандистов. Относительно этого СНБО получил письмо от Арсена Авакова.

Об этом заявил Алексей Данилов в интервью "Первые лица" на 24 канале. По его словам, Аваков сказал, что есть люди, которые непосредственно участвовали в процессах, связанных именно с сотрудничеством с контрабандистами.

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Аваков дал соответствующее поручение

Данилов рассказал, что это не было решение, а поручение провести проверку этих лиц. Те люди, которые выполняли его, не нашли в их действиях никаких недоразумений.

Однако они даже не ожидали, что с 1 июля будет другая проверка каждого лица. Уже после этого можно будет увидеть, кто был прав.

У нас было письмо министра внутренних дел Авакова. Он сказал, что, на их взгляд, есть люди, которые непосредственно участвовали в процессах, связанных именно с сотрудничеством с этими контрабандистами,

– заявил он.

После решения СНБО в начале апреля более 100 таможенников в разных областях отстранили от должностей. Сейчас большинство из них вернулись на работу. Однако сотрудников таможни, которых подозревали в коррупции, планируют проверить на полиграфе.

По словам Данилова, все решения, которые принимает СНБО, и поручения, которые он дает, контролируют. Они не могут позволить себе оплошать перед обществом.

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Санкции против контрабандистов: коротко

Совет нацбезопасности и обороны 10 апреля ввел персональные санкции против 10 контрабандистов.

Уже на заседании 15 апреля СНБО принял новые ограничения в отношении лиц, связанных с контрабандистской деятельностью.

Владимир Зеленский 21 апреля ввел в действие 2 пакет санкций СНБО. Речь шла о применении персональных экономических и других ограничений в отношении 13 граждан и 95 компаний.

Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: