У нас было письмо от Авакова, – Данилов о санкциях СНБО в отношении контрабандистов
Источник:24 канал
Совет нацбезопасности и обороны в апреле ввел персональные санкции против контрабандистов. Относительно этого СНБО получил письмо от Арсена Авакова.
Об этом заявил Алексей Данилов в интервью "Первые лица" на 24 канале. По его словам, Аваков сказал, что есть люди, которые непосредственно участвовали в процессах, связанных именно с сотрудничеством с контрабандистами.
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Аваков дал соответствующее поручение
Данилов рассказал, что это не было решение, а поручение провести проверку этих лиц. Те люди, которые выполняли его, не нашли в их действиях никаких недоразумений.
Однако они даже не ожидали, что с 1 июля будет другая проверка каждого лица. Уже после этого можно будет увидеть, кто был прав.
У нас было письмо министра внутренних дел Авакова. Он сказал, что, на их взгляд, есть люди, которые непосредственно участвовали в процессах, связанных именно с сотрудничеством с этими контрабандистами,
– заявил он.
По словам Данилова, все решения, которые принимает СНБО, и поручения, которые он дает, контролируют. Они не могут позволить себе оплошать перед обществом.
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Санкции против контрабандистов: коротко
- Совет нацбезопасности и обороны 10 апреля ввел персональные санкции против 10 контрабандистов.
- Уже на заседании 15 апреля СНБО принял новые ограничения в отношении лиц, связанных с контрабандистской деятельностью.
- Владимир Зеленский 21 апреля ввел в действие 2 пакет санкций СНБО. Речь шла о применении персональных экономических и других ограничений в отношении 13 граждан и 95 компаний.
Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: