Директор НАБУ заявил, что письмо о пребывании Николая Чауса они получили 3 августа. Его прислали на почту.
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НАБУ узнало о пребывании Чауса из письма СБУ
НАБУ вручило подозрение Николаю Чаусу 3 августа в больнице Феофания. Артем Сытник рассказал, что информацию о пребывании Чауса им предоставили в СБУ, отправив письма.
Первое письмо в НАБУ бросили в ящики для корреспонденции в пятницу, 30 июля. Однако достали его только в понедельник, 2 августа. Там говорилось о том, что "господин Чаус потерпевший в их производстве и в отношении него применяются меры обеспечения безопасности – 24 канал)".
"Мы изучили это письмо и, соответственно, статус потерпевшего по любому делу в любом правоохранительном органе никоим образом не отменяет наличие заочного ареста и международного розыска. И потому, честно говоря, странное такое было письмо. На что оно должно было повлиять, по мнению следователя, мне не понятно, как и детективам, которые расследуют дело", – рассказал Артем Сытник.
Уже 3 августа следственное управление СБУ направило НАБУ еще 2 аналогичных письма. Однако там уже была новая информация.
Снова было сказано, что он пострадавший и снова было сказано, что меры безопасности применяются в отношении этого лица, и что он находится в Феофании. Поэтому, мы выехали туда,
– рассказал директор НАБУ.
Он добавил, что:
- именно в Феофании детективы составили протокол;
- врачи Николая Чауса выписали потому, что его состояние позволяло находиться в местах задержания или содержания под стражей и проводить процессуальные, следственные действия.
Дело в отношении экс-судьи Николая Чауса
- В 2016 году его задержали на взятке в 150 тысяч долларов. Впоследствии он бежал в Молдову.
- В 2021 году его оттуда якобы похитили. Однако впоследствии Чаус записал видео, где утверждал, что его якобы похитили гораздо раньше.
- 30 июля Чаус появился в селе в Винницкой области. Он оказался у сотрудников СБУ.
- В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен быть Чаус.
- Впоследствии в СБУ заверили, что не "похищали" бывшего судью, а "он сам попросил помощи".
- 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Николаю Чаусу. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.