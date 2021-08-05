Директор НАБУ заявив, що лист про перебування Миколи Чауса вони отримали 3 серпня. Його надіслали на пошту.

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НАБУ дізналось про перебування Чауса з листа СБУ

НАБУ вручило підозру Миколі Чаусу 3 серпня у лікарні Феофанія. Артем Ситник розповів, що інформацію про перебування Чауса їм надали в СБУ, надіславши листи.

Перший лист до НАБУ кинули в скриньки для кореспонденції в п'ятницю, 30 липня. Проте дістали його тільки в понеділок, 2 серпня. Там мовилось про те, що "пан Чаус є потерпілим у їхньому провадженні і щодо нього застосовуються заходи забезпечення ( безпеки – 24 канал)".

"Ми вивчили цей лист і, відповідно, статус потерпілого по будь-якій справі у будь-якому правоохоронному органі жодним чином не скасовує наявність заочного арешту і міжнародного розшуку. І тому, чесно кажучи, дивний такий був лист. На що він повинен був вплинути, на думку слідчого, мені не зрозуміло, як і детективам, які розслідують справу", – розповів Артем Ситник.

Уже 3 серпня слідче управління СБУ надіслало НАБУ ще 2 аналогічні листи. Проте там вже була нова інформація.

Знову було сказано, що він потерпілий і знову було сказано, що заходи безпеки застосовуються щодо цієї особи, і що він знаходиться в Феофанії. Тому, ми виїхали туди,

– розповів директор НАБУ.

Він додав, що:

саме у Феофанії детективи склали протокол;

лікарі Миколу Чауса виписали тому, що його стан дозволяв перебувати в місцях затримання чи тримання під вартою та проводити процесуальні, слідчі дії.

Справа щодо екссудді Миколи Чауса